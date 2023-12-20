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Эзотерика
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Нашествие косуль на севере Казахстана: полиция обратилась к водителям (видео)

Опубликовано:

Косули
Косули. Иллюстративное фото: pexels.com

В северных регионах Казахстана наблюдается массовое нашествие косуль. Полиция призывает водителей к бдительности во избежание ДТП, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечают корреспонденты телеканала, массовое нашествие сибирских косуль наблюдается в северных регионах Казахстана. Дикие животные не боятся людей и гуляют на дачных участках, а иногда они заходят в город.

Специалисты объясняют это явление миграцией животных из России. По их словам, косули покидают родные места из-за голода, к которому привели крупные летние пожары. Северные регионы нашей страны привлекают этих животных тем, что здесь мало хищников и много еды.

В сюжете говорится, что косуль активно подкармливают лесники, в результате их популяция в три раза превысила норму, и это уже беспокоит дорожных полицейских.

"Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на значительную миграцию сибирской косули. Просим вас проявить особую бдительность на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных", – сказала инспектор группы природоохранной полиции управления МПС ДП СКО Еркем Галиуллина.

Источник: КТК

Напомним, двумя неделями ранее сопровождение полицейскими заблудившейся на улицах Кокшетау косули попало на видео. Стражам порядка удалось выпроводить животное с проезжей части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051786-nashestvie-kosul-na-severe-kazahstana-politsiya-obratilas-k-voditelyam-video/

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