Пассажиры застряли в аэропорту Тараза: в отношении Scat начали расследование

В отношении казахстанской авиакомпании Scat начато расследование на предмет соблюдения прав пассажиров из-за задержки рейса из Тараза в Новосибирск, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Задержка рейса DV-5325 случилась 19 декабря. Рейс был задержан на 14 часов 6 минут по технической причине и замене воздушного судна. На борту воздушного судна было 214 пассажиров, в том числе 14 детей и два грудных ребенка, рассказали в Комитете гражданской авиации.

"Во время ожидания вылета пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и питание. Согласно предварительной информации, услуги по проживанию в гостинице не были предоставлены", - сообщили в ведомстве.

Если будет установлен факт ненадлежащего оказания услуг при задержке рейса, то авиакомпанию могут привлечь к административной ответственности, добавили в КГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам, если задержали рейс в Казахстане.