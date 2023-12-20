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30 лет независимости Казахстана

Гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручили талантливой молодежи Казахстана

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Церемония вручения грантов
Церемония вручения грантов. Фото: официальный сайт Минкультуры и информации

В Астане состоялась церемония вручения грантов "Тәуелсіздік ұрпақтары", в которой приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сегодня в Астане авторам 30 лучших проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, медиа и информационных технологий вручили гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары", сообщается на официальном сайте Минкультуры и информации.

В церемонии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутаты мажилиса парламента, представители Совета молодежной политики при президенте, видные деятели.      

Отметим, что грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" был учрежден главой государства в 2021 году в целях поддержки новых и действующих инициатив молодых казахстанцев. 63 человека уже успешно реализуют свои проекты в разных областях не только в Казахстане, но и за рубежом.

Аида Балаева поприветствовала участников торжественной церемонии.

"Мы живем в эпоху больших перемен и на нашу молодежь возложена важнейшая ответственность – выбирать верные ориентиры, быть достойными гражданами, стремиться к успеху через саморазвитие, учебу и трудолюбие.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание молодежи, ее развитию, открытию новых и широких возможностей для нее.

Молодые люди, идущие по пути трудолюбия, знаний, глубоко понимающие смысл человеческого достоинства и уважения к традициям предков – наша общая надежда. Грант, обладателем которого вы сегодня стали, –это награда за ваше упорство и талант, трудолюбие и самоотверженность, признание вашей значимости и потенциала. Пусть он станет для вас стимулом для дальнейшего развития. Пусть каждый ваш шаг приводит к новым достижениям и открытиям, а ваши творческие, научные, бизнес идеи позволят внести весомый вклад в развитие нашей страны. Я верю, что вы сделаете наш Казахстан еще лучше" – отметила министр.

30 авторам лучших проектов были вручены гранты на 3 миллиона тенге каждый.

В текущем году для участия в конкурсе по 5 направлениям поступило более 3000 заявок. В их числе проекты, направленные на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижения народных и культурных традиций и искусства, реализацию научных исследований, стартапов и проектов в области IT, креативных бизнес-идей в области основных секторов экономики.

Добавим, что с 1992 года молодежи, занимающейся плодотворной научной, творческой, креативной деятельностью, а также имеющей достижения в спорте ежегодно присуждаются государственная молодежная премия "Дарын", молодые казахстанские писатели и поэты становятся обладателями Президентской литературной премии, талантливые ученые получают премии имени Д.А. Кунаева и научные стипендии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051734-granty-tauelsizdik-urpaqtary-vruchili-talantlivoy-molodezhi-kazahstana/

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