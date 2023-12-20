Прорыв на теплосети в Костанае прокомментировали в акимате региона
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Сегодня, 20 декабря, утром в Костанае в микрорайоне Аэропорт произошел порыв на тепловой сети. В акимате региона прокомментировали случившееся.
По информации акимата города Костанай, в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений согласно плана. Работы будут завершены в течение дня.
В настоящее время тепло в квартиры и социальные объекты подаются в штатном режиме.
При устранении порыва жильцы не почувствуют изменений в температурах.
Возмущений среди жителей данного микрорайона нет, заявили в областном акимате.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051721-proryv-na-teploseti-v-kostanae-prokommentirovali-v-akimate-regiona/