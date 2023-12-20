Прорыв на теплосети в Костанае прокомментировали в акимате региона

Сегодня, 20 декабря, утром в Костанае в микрорайоне Аэропорт произошел порыв на тепловой сети. В акимате региона прокомментировали случившееся.

По информации акимата города Костанай, в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений согласно плана. Работы будут завершены в течение дня.

В настоящее время тепло в квартиры и социальные объекты подаются в штатном режиме.

При устранении порыва жильцы не почувствуют изменений в температурах.

Возмущений среди жителей данного микрорайона нет, заявили в областном акимате.