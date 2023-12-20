Потоп в поликлинике Актау переполошил пациентов и персонал (видео)

Сегодня утром в поликлинике в Актау потоп переполошил пациентов и персонал. Кадры из пострадавшего от воды медучреждения расходятся в соцсетях. В поликлинике прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

На видео, распространяемом в соцсетях, был запечатлен утренний потоп в поликлинике №2, расположенной в 26 микрорайоне Актау.

На кадрах медицинский персонал пытается собрать растекающуюся по полу воду с помощью тряпок и ведер. Судя по видео, прорвало горячую воду. От нее исходит пар.

При этом сама поликлиника продолжала принимать пациентов. На видео зафиксировали людей, которые пытаются обойти лужи, чтобы пробиться к доктору. Среди них - мама с ребенком.

"Вода попала в электрощит. Сейчас идут восстановительные работы. Поликлиника работает в штатном режиме", - прокомментировала ситуацию администрация медицинского учреждения.

В пресс-службе КЖСА сообщили, что по данному адресу вызовов сегодня не поступало.

Напомним, в Туркестане в середине декабря сразу 19 новых многоэтажек остались без отопления. Из-за сильного ветра с одного дома сорвало крышу, трубы не выдержали холода и лопнули. Как рассказывали люди, текло так, что затопило квартиры с 12-го по 5-й этаж.

Также из-за прорыва трубы отопления в начале 2023 года в Кокшетау произошла страшная трагедия. В ночь с 1 на 2 января в одной из квартир погибли три женщины после того, как помещение залило горячей водой. Погибшими были хозяйка квартиры и две ее подруги в возрасте 50, 56 и 59 лет. Экспертиза установила, что причиной смерти стал ожоговый шок.