Потоп в поликлинике Актау переполошил пациентов и персонал (видео)
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Сегодня утром в поликлинике в Актау потоп переполошил пациентов и персонал. Кадры из пострадавшего от воды медучреждения расходятся в соцсетях. В поликлинике прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.
На видео, распространяемом в соцсетях, был запечатлен утренний потоп в поликлинике №2, расположенной в 26 микрорайоне Актау.
На кадрах медицинский персонал пытается собрать растекающуюся по полу воду с помощью тряпок и ведер. Судя по видео, прорвало горячую воду. От нее исходит пар.
При этом сама поликлиника продолжала принимать пациентов. На видео зафиксировали людей, которые пытаются обойти лужи, чтобы пробиться к доктору. Среди них - мама с ребенком.
"Вода попала в электрощит. Сейчас идут восстановительные работы. Поликлиника работает в штатном режиме", - прокомментировала ситуацию администрация медицинского учреждения.
В пресс-службе КЖСА сообщили, что по данному адресу вызовов сегодня не поступало.
Напомним, в Туркестане в середине декабря сразу 19 новых многоэтажек остались без отопления. Из-за сильного ветра с одного дома сорвало крышу, трубы не выдержали холода и лопнули. Как рассказывали люди, текло так, что затопило квартиры с 12-го по 5-й этаж.
Также из-за прорыва трубы отопления в начале 2023 года в Кокшетау произошла страшная трагедия. В ночь с 1 на 2 января в одной из квартир погибли три женщины после того, как помещение залило горячей водой. Погибшими были хозяйка квартиры и две ее подруги в возрасте 50, 56 и 59 лет. Экспертиза установила, что причиной смерти стал ожоговый шок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051670-potop-v-poliklinike-aktau-perepoloshil-patsientov-i-personal-video/