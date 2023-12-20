Мать-одиночка с ребенком-инвалидом 9 лет ждет квартиры от государства в Уральске

Жительница Уральска вместе с дочерью-инвалидом уже девять лет ждет квартиры от государства. Сейчас семья вынуждена ютиться в сыром ветхом бараке, передает телеканал "Астана".

Настя - инвалид с детства. У девочки редкое заболевание - много лет у нее на спине и на ноге росли огромные шишки, из-за чего Настя не могла ходить. Была нарушена работа всех внутренних органов.

В марте неравнодушные казахстанцы собрали для девочки деньги на три операции, и Настя встала на ноги. Однако полной реабилитации мешают сложные бытовые условия - в доме очень холодно и сыро, нет туалета, ванны и горячей воды.

"Здесь очень холодно, я постоянно болею. Недавно выздоровела, сейчас опять заболела. Сплю в теплой одежде. Помыться нормально не могу, условия плохие", - рассказала девочка журналистам.

Отец давно ушел из семьи. Мать-одиночка с ребенком-инвалидом девять лет стоят в очереди на жилье. Но за это время продвинулись всего на 200 человек.

"В акимат я уже каждый год хожу, они сказали, что в течение 5 лет для таких детей, для людей-инвалидов квартиры строиться не будут. Берите ипотеку. Я им объясняю, как я возьму ипотеку, я же нигде не работаю. Сейчас вообще не работаю, потому что у нас постоянно операции - то одна, то другая", - рассказала мама Насти Любовь Киркина.

В акимате Уральска сообщили, что в очереди на жилье состоят 22 тыс. льготников. А квартир для них получается закупить чуть более ста в год.

"На смену программе "Нұрлы жер" пришла новая концепция, по которой местный исполнительный орган за счет средств из республиканского бюджета будет выкупать готовое или строящееся жилье у частных застройщиков и передавать его в аренду очередникам. По данной концепции до конца года планируется выкупить 25 квартир, в следующем году - более ста", - сообщили журналистам в акимате Уральска.

Настя сейчас в очереди 1700-ая. Даже по самым оптимистичным прогнозам ждать жилье девочке с редкой болезнью придется еще 17 лет.

Желающие помочь девочке и ее маме могут связаться с семьей по номеру 8 747 163 15 62.

Как получить жилье от государства и кто имеет на это право

По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно Закону "О жилищных отношениях" по праву собственности существуют следующие типы жилья:

частный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;

– жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям; государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения;

– жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд – жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;

– жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного учреждения – жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование;

– жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;

– жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия; арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;

социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);

госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если: