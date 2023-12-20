Пропавшую женщину в области Абай нашли блуждающей в сильный мороз на улице
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Полицейские области Абай нашли женщину, о пропаже которой заявила ее дочь. Она бесцельно блуждала в сильные морозы на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Жительница Семея 17 декабря сообщила в полицию о том, что ее 52-летняя мать ушла из дома в неизвестном направлении. При этом на улице стоял сильный мороз. По ее словам, женщина страдает тяжелым психическим заболеванием и имеет когнитивные расстройства в поведении.
Стражи порядка спустя несколько часов нашли пропавшую женщину. При патрулировании полицейские обратили внимание на бесцельно блуждающую женщину в районе торгового центра Dana по улице Мухамедханова.
"Сотрудники полиции, установив с женщиной доверительный контакт, успокоили ее и доставили домой. В настоящее время она рядом с родными, ее здоровью и жизни ничего не угрожает", – добавили в ведомстве.
Что делать, если пропал человек?
Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте "Электронного правительства".
Когда следует начинать волноваться
Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина.
Первый признак пропажи – исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).
Другие критерии:
- человек не выходит на связь длительное время – не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;
- никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;
- отсутствие на рабочем месте;
- документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;
- остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.
Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.
Какие действия следует предпринять при пропаже человека
При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести
- поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;
- привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;
- разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;
- обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;
- расклейка листовок;
- периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;
- изучение сводок.
Напомним, ранее в области Абай женщина не дождалась автобуса и в мороз в одиночестве отправилась по дороге пешком. Добраться до дома ей помог сотрудник ДУИС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051604-propavshuyu-zhenschinu-v-oblasti-abay-nashli-bluzhdayuschey-v-moroz-na-ulitse/