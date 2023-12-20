Пропавшую женщину в области Абай нашли блуждающей в сильный мороз на улице

Полицейские области Абай нашли женщину, о пропаже которой заявила ее дочь. Она бесцельно блуждала в сильные морозы на улице, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Семея 17 декабря сообщила в полицию о том, что ее 52-летняя мать ушла из дома в неизвестном направлении. При этом на улице стоял сильный мороз. По ее словам, женщина страдает тяжелым психическим заболеванием и имеет когнитивные расстройства в поведении.

Стражи порядка спустя несколько часов нашли пропавшую женщину. При патрулировании полицейские обратили внимание на бесцельно блуждающую женщину в районе торгового центра Dana по улице Мухамедханова.

"Сотрудники полиции, установив с женщиной доверительный контакт, успокоили ее и доставили домой. В настоящее время она рядом с родными, ее здоровью и жизни ничего не угрожает", – добавили в ведомстве.

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека – ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте "Электронного правительства".

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина.

Первый признак пропажи – исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время – не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок;

периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений;

изучение сводок.

Напомним, ранее в области Абай женщина не дождалась автобуса и в мороз в одиночестве отправилась по дороге пешком. Добраться до дома ей помог сотрудник ДУИС.