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Штрафовать владельцев караоке за исполнение песен без разрешения автора планируют в Казахстане

Опубликовано:

Девушка держит у руке микрофон
Микрофон. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство юстиции Казахстана предлагает штрафовать владельцев караоке за песни, исполненные в заведении без разрешения автора композиции, передает "Первый канал "Евразия".

Как объяснили в министерстве, штрафные санкции, если закон все же примут, будут накладывать только на владельцев заведений, а не на посетителей.

В ведомстве отмечают, что сейчас наказывать за неправомерное использование чужих песен, а также фильмов, стихотворений или фотоснимков они не могут, так как такие нарушения не подходят под состав уголовных. А административного наказания за подобное в нашей стране нет с 2016 года. Теперь его хотят вернуть.

"Когда речь идет о краже, допустим, мобильного телефона, об угоне автомобиля, то мы все понимаем, что это нарушение, что это незаконно, что за это должна быть какая-то ответственность. А когда речь идет о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности, не всегда некоторые пользователи понимают, что за это тоже может быть ответственность", - заявила директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Абдреева.

Предлагаемые новшества не значат, что караоке закроются. Владельцы смогут заключить договор с организациями коллективного управления авторскими правами. Стоить это будет от 2-3 МРП (7-10 тыс. тенге) в месяц в зависимости от количества посадочных мест в заведении.

О размере штрафа за использование чужой интеллектуальной собственности в будущем информации пока нет. Сейчас за нарушение авторских прав в Уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

По данным телеканала, в этом году было зарегистрировано всего 7 подобных дел. 2 из них связаны с плагиатом.

В Министерстве юстиции планируют передать законопроект на рассмотрение в парламент весной следующего года.

Авторское право в Казахстане

На платформе eGov указано, что авторское право – это личные имущественные и неимущественные права автора, творческим трудом которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

В соответствии со статьей 9 закона РК "Об авторском праве и смежных правах" авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей.

Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

  • письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное);
  • устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное);
  • звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной);
  • изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное);
  • объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное);
  • иных формах.

Объектами авторского права являются:

  • литературные произведения;
  • драматические и музыкально-драматические произведения;
  • сценарные произведения;
  • произведения хореографии и пантомимы;
  • музыкальные произведения с текстом или без текста;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;
  • произведения прикладного искусства;
  • произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;
  • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
  • карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
  • программы для ЭВМ;
  • иные произведения.

Не являются объектами авторского права:

  1. официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного, судебного и дипломатического характера), а также их официальные переводы;
  2. государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
  3. произведения народного творчества;
  4. сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051595-shtrafovat-vladeltsev-karaoke-za-ispolnenie-pesen-bez-razresheniya-avtora-planiruyut-v-kazahstane/

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