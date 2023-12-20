Хищник загрыз целую отару овец в СКО

44 овцы на территории животноводческого комплекса в Айыртауском районе СКО были убиты хищником - специалисты предположили, что животных загрызла рысь, передает МИА "Казинформ".

О случившимся в полицию сообщил местный участковый. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Специалисты обнаружили на тушах погибших овец следы царапин и укусов - причиной смерти стали повреждения гортани.

Одна из овец была частично съедена напавшим хищником.

Следователи исключили нападение собак - следы указывали на присутствие дикого зверя, а при осмотре территории на удалении 500-600 метров за территорией обнаружены следы, схожие со следами рыси

Был подсчитан материальный ущерб - он составил около 1 млн тенге.

Согласно Британской энциклопедии, рыси - хищные животные семейства кошачьих, к которым относят сразу несколько видов. Они обитают в лесах Европы, Азии и Северной Америки. Рыси, обитающие в Евразии, могут крупнее своих собратьев из Северной Америки.

Они хорошо лазают и плавают, питаются птицами и мелкими млекопитающими. Рыжая рысь и евразийская рысь берут более крупную добычу, вплоть до оленей.