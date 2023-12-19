Очень низким назвали уровень знания английского в Казахстане

Казахстан отнесли к странам с очень низким уровнем знания английского языка - в рейтинге по уровню владения английским в 2023 году наша страна заняла 104-е место среди 113 стран, сообщает NUR.KZ.

Казахстан с 415 баллами оказался между Таиландом и Сомали. Среди стран СНГ ситуация с английским языком хуже только в Таджикистане, который оказался на предпоследнем, 112-м, месте.

В самом низу рейтинга расположилась Демократическая республика Конго.

Казахстану, Узбекистану и Таджикистану присудили очень низкий уровень, Азербайджану и Кыргызстану - низкий уровень, а Беларуси, Молдове, России и Армении - умеренный уровень владения английским.

Лучше всего английский язык знают в Нидерландах, также в тройку лидеров вошли Сингапур и Австрия.

Согласно Британской энциклопедии, английский язык является основным языком США, Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и различных островных государств в Карибском море и Тихом океане.

Он также является официальным языком Индии, Филиппин, Сингапура и многих стран Африки к югу от Сахары, включая ЮАР.

В большинстве других стран мира английский является первым иностранным языком - более трети всех жителей земли используют его.

Является одним из официальных языков ООН.