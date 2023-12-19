Очень низким назвали уровень знания английского в Казахстане
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Казахстан отнесли к странам с очень низким уровнем знания английского языка - в рейтинге по уровню владения английским в 2023 году наша страна заняла 104-е место среди 113 стран, сообщает NUR.KZ.
Казахстан с 415 баллами оказался между Таиландом и Сомали. Среди стран СНГ ситуация с английским языком хуже только в Таджикистане, который оказался на предпоследнем, 112-м, месте.
В самом низу рейтинга расположилась Демократическая республика Конго.
Казахстану, Узбекистану и Таджикистану присудили очень низкий уровень, Азербайджану и Кыргызстану - низкий уровень, а Беларуси, Молдове, России и Армении - умеренный уровень владения английским.
Лучше всего английский язык знают в Нидерландах, также в тройку лидеров вошли Сингапур и Австрия.
Согласно Британской энциклопедии, английский язык является основным языком США, Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и различных островных государств в Карибском море и Тихом океане.
Он также является официальным языком Индии, Филиппин, Сингапура и многих стран Африки к югу от Сахары, включая ЮАР.
В большинстве других стран мира английский является первым иностранным языком - более трети всех жителей земли используют его.
Является одним из официальных языков ООН.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051430-kazahstan-okzaalsya-v-spiske-stran-s-ochen-nizkim-urovnem-znaniya-angliyskogo-yazyka/