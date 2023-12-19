"Родился на сроке 32 недели": мальчику с ДЦП из Караганды нужна реабилитация

11-летний Ернур из Караганды родился раньше срока и получил внутриутробное кровоизлияние в мозг, из-за чего теперь страдает ДЦП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой сын родился на сроке в 32 недели. Его вес при рождении составлял 2165 граммов. Произошло преждевременное отхождение околоплодных вод, из-за чего безводный период составил пять дней. На фоне этого произошло внутриутробное кровоизлияние в мозг. В мае 2013 года Ернуру поставили диагноз "ДЦП". До полутора лет сын не держал голову, не ползал, не сидел, не ходил. С того момента, как поставили диагноз, мы ежемесячно получаем курсы реабилитации, ЛФК, гидрокинезотерапии, медикаментозное лечение. На это уходит немалая сумма денег. Стараемся по возможности чаще посещать реабилитационные центры", - говорит мама мальчика, Молдир Туткабекова.

Лечение и занятия дали свои результаты: Ернур стал держать голову, самостоятельно сидеть, ходить с помощью ходунков. Интеллект у мальчика сохранен, но обслуживать себя самостоятельно он не может. Сейчас Ернур учится в пятом классе на дому.

"На 4 марта 2024 года и на 3 июня 2024 нам подтвердили очередное реабилитационное лечение в ЦАРиК в Павлодаре, и нам необходимо собрать 1 875 000 тенге на два заезда. Стоимость каждого заезда составляет 937 500 тенге. Мы очень нуждаемся в вышеуказанной сумме и реабилитации для Ернура.

С тех пор как мы начали посещать на платной основе этот центр, у Ернура наблюдается положительная динамика. Прошу всех неравнодушных людей поддержать нас и помочь собрать необходимую для реабилитации сумму", - заключила мама.

Реквизиты:

Halyk: 4405 6398 1895 3885

Kaspi: 4400 4301 1786 1721

ИИН: 850701451028

Тел.: +7 700 328 64 92

Молдир Булатовна Туткабекова, мама