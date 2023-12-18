Потепление и снег с дождем придут в Казахстан на смену морозам

В Казахстане период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

"Период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается. На территорию Казахстана будут поступать воздушные массы североатлантического происхождения, подогретые Гольфстримом. В результате ожидается повышение температуры воздуха на большей части страны", – рассказали синоптики.

Однако, по данным метеоцентра, из-за очередного североатлантического циклона метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря – на севере и в центре страны, все это будет сопровождаться гололедными явлениями.

Между тем столбики термометров днем постепенно повысятся от 3-8 мороза до 2 мороза-3 тепла.