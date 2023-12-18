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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Потепление и снег с дождем придут в Казахстан на смену морозам

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Улица в солнечном свете с подтаявшим снегом
Оттепель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

"Период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается. На территорию Казахстана будут поступать воздушные массы североатлантического происхождения, подогретые Гольфстримом. В результате ожидается повышение температуры воздуха на большей части страны", – рассказали синоптики.

Однако, по данным метеоцентра, из-за очередного североатлантического циклона метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря – на севере и в центре страны, все это будет сопровождаться гололедными явлениями.

Между тем столбики термометров днем постепенно повысятся от 3-8 мороза до 2 мороза-3 тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051334-poteplenie-i-sneg-s-dozhdem-pridut-v-kazahstan-na-smenu-morozam/

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