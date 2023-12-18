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"Тела везли транзитом": на слухи о том, что на Кордайском перевале погибли люди, ответили в полиции

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Машины в снегу на дороге
Машины в снегу на дороге. Архивное фото: МЧС РК

В социальных сетях распространяется информация с фото и видео о том, что на Кордайском перевале якобы насмерть замерзли люди. В ДП Жамбылской области опровергли эти данные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В социальных сетях распространяется информация, фото и видео о том, что на Кордайском перевале якобы насмерть замерзли люди, погибли целые семьи, появился список людей, которые якобы умерли на трассе в снежных завалах.

В данном списке указаны данные людей, которые были спасены из снежного плена и отвезены в школу для обогрева", – сообщили в ДП области.

Как подчеркнули в полиции, на сегодняшний день нет ни одного погибшего в режиме ЧС из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Касательно фотографий гробов с телами мертвых людей сообщаем, что их везли транзитом через нашу область для захоронения", – уточнили в департаменте полиции.

В ДП Жамбылской области предупредили об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, в том числе в социальных сетях.

Добавим, что согласно закону, за нарушение статьи 274 УК РК, а именно за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок. Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051328-na-sluhi-o-tom-chto-na-kordayskom-perevale-pogibli-lyudi-otvetili-v-politsii/

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