"Тела везли транзитом": на слухи о том, что на Кордайском перевале погибли люди, ответили в полиции

В социальных сетях распространяется информация с фото и видео о том, что на Кордайском перевале якобы насмерть замерзли люди. В ДП Жамбылской области опровергли эти данные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В социальных сетях распространяется информация, фото и видео о том, что на Кордайском перевале якобы насмерть замерзли люди, погибли целые семьи, появился список людей, которые якобы умерли на трассе в снежных завалах.

В данном списке указаны данные людей, которые были спасены из снежного плена и отвезены в школу для обогрева", – сообщили в ДП области.

Как подчеркнули в полиции, на сегодняшний день нет ни одного погибшего в режиме ЧС из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Касательно фотографий гробов с телами мертвых людей сообщаем, что их везли транзитом через нашу область для захоронения", – уточнили в департаменте полиции.

В ДП Жамбылской области предупредили об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации, в том числе в социальных сетях.

Добавим, что согласно закону, за нарушение статьи 274 УК РК, а именно за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок. Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.