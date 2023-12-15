"Всего 1% детей заболевает этим": мальчику из Астаны нужно дорогостоящее лечение в Турции

2,5-летний Даниял Бугумбаев из Астаны рос здоровым мальчиком, но однажды заболел. Ему выписали антибиотик, но когда лекарство не помогло, решили обследовать и выявили рак крови, передает NUR.KZ.

"Все началось, как обычное ОРВИ - температура, насморк и кашель. Так как я недавно стала мамой во второй раз, к педиатру на прием пошел супруг с моей мамой. Педиатр заверил, что у Данияла нет ничего страшного, выписали антибиотик. Но антибиотик не помог ребенку, температура так и поднималась. Мы сдали анализы - показатели крови были плохими: гемоглобин - всего 67.

Нас сразу же положили в инфекционку, где, взяв снова анализы крови, ужаснулись: гемоглобин упал еще ниже. Даниялу сделали переливание крови. После недели в инфекционке нас перевели в отделение гематологии другой больницы.

Лечение не помогало, Даниялу становилось хуже. Врачи приняли решение брать пункцию костного мозга, так как начали подозревать онкологию - лейкоз", - говорит мама мальчика, Арилана Бугумбаева.

К сожалению, диагноз подтвердился. Данияла и его маму перевели в научный центр материнства и детства, в отделение онкологии. Начались анализы, КТ, МРТ, пункции костного мозга.

Но в этот раз врачи усомнились, что у Данияла лейкоз: костный мозг был чист, бластов не было. Но радоваться было рано, так как атипичные клетки все-таки присутствовали: в норме их быть не должно. Даниялу очень долго не могли поставить диагноз.

"Взяв биопсию, врачи обратились в Москву, в национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева. После консилиума поставили диагноз - миелоидная саркома. Это очень редкое заболевание крови: всего 1% детей заболевает этим видом онкологии. Не буду описывать наше состояние.

После постановки диагноза нам сказали, что это редкий случай и у них в практике это заболевание встречалось очень редко. Мы были вынуждены улететь в другую страну", - говорит Арилана.

Сейчас Даниял проходит лечение в Турции. Здесь обещают помочь и сделать все, чтобы Даниял поскорее вернулся домой здоровым. Но у семьи недостаточно средств на лечение - это большая сумма, которую невозможно собрать за такое короткое время.

Трансплантация костного мозга стоит 85 000 долларов - 40 млн тенге. Времени очень мало.

Реквизиты:

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Halyk bank: 4444 8231 8536 8793

Арилана Б.

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