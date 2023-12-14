"Коммунальщики – это не зонтик": в акимате Алматы рассказали, куда жаловаться на уборку снега

С начала снегопада в Алматы вывезено свыше 6 тысяч кубометров снега. Об этом представители акимата сообщили на брифинге в национальном пресс-клубе, передает корреспондент NUR.KZ.

Жители Алматы возмущены качеством и небыстрыми темпами уборки снега. Также многие жалуются на образовавшиеся после работы спецтехники снежные массы.

"Коммунальные службы - это не зонтик, который может укрыть город от снега и не допустить выпадение снежинок.

При наборе определенного объема снежной массы распределяется противогололедный материал, который вступает в реакцию и образует рыхлую массу, которая не прилипает к дорожному покрытию. То, что мы видели в виде жижи.

Далее колесами автомобилей эта масса перемешивается, разносится по всему покрытию, после чего происходит ее сгребание и прометание к обочине дороге, которые позже убираются", - объяснил заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Дулат Ашкенов.

С утра 14 декабря продолжается вывоз снега по проспектам Абая, Аль-Фараби, Суюнбая, Назарбаева, улицам Майлина, Шолохова, ВОАД, Саина, пешеходной зоне по улице Панфилова. Организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

На данный момент продолжается очистка тротуаров и общественных мест. Согласно технологии производства работ, вывоз снега с основных улиц осуществляются в течение 3-5 суток в зависимости от объема выпавшего снега.

"Ведется работа по обработке покрытия тротуаров противогололедными материалами специализированной техникой малой механизации. Первично проводится работа по распределению противогололедного материала, после чего производится технологический перерыв, чтобы противогололедный материал сработал со снежной массой. Далее проводится прометание и обеспечение чистоты тротуаров", - отметил Дулат Ашкенов.

Администраторами бюджетной программы по уборке улично-дорожной сети являются акиматы районов. А за уборку непосредственно отвечают отделы благоустройства районов.

Для оперативного реагирования на обращения горожан по качеству уборки проезжей части, тротуаров, арыков и мест общественного пользования был создан WhatsАpp-канал по номеру +7 706 689 88 98.