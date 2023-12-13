Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

16-летний юноша из Туркестанской области продает свои картины, чтобы накопить на дорогостоящее лечение

Опубликовано:

Абдурахман возле картины
Абдурахман. Фото: из личного архива

Когда Абдурахману Темирбеку из Туркестанской области было 2 года, в доме произошла утечка газа и случился взрыв. Мальчик пострадал, получив ожоги головы и кистей рук, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас ему уже 16 лет. За это время мы сделали в Казахстане шесть операций, которые нам не помогли. Тогда ему сразу сделали пересадку кожи. Сейчас он растет, а кожа - нет: она натягивается. Лицо в шрамах у нас.

Три года назад нас нашла клиника из Израиля. Она пригласила нас на лечение. И вот мы три года подряд ездили к ним. Операция - процесс долгий. Мы прошли три этапа, остался четвертый, на который мы должны были поехать осенью. Но там сейчас такая ситуация. И у нас денег не было", - рассказывает мама мальчика Айнур Исмагулова.

Абдурахман возле картины
Абдурахман. Фото: из личного архива

картина Абдурахмана
картина. Фото: из личного архива

Остался последний этап лечения, во время которого прооперируют руки, лоб и голову. Клиника из Германии предложила мальчику новый метод лечения, который займет всего месяц и будет менее болезненным.

"То, что они предложили, нас очень обрадовало. Вчера, когда мы поговорили с доктором по видеосвязи, Абдурахман оживился и обрадовался. В Израиле ставили ему такие "мешки" под кожу и натягивали ее 4 месяца. Каждый раз заливают физраствор и кожа тянется. Потом, через 3-4 месяца, когда дотягивают до предела, убирают вот этот "шарик" и натягивают кожу на лицо", - говорит Айнур.

Сейчас у Абдурахмана не полностью сгибаются руки, а на пальцах нет ногтей. Но это не мешает ему создавать прекрасные картины. Их мальчик продает через социальные сети, а вырученные деньги откладывает на свое лечение.

Абдурахман возле картины
Абдурахман. Фото: из личного архива

В Германии Абдурахмана готовы принять уже через месяц. Но собрать нужную сумму - 60 тысяч евро - семье не удается. Кроме того, родители парня воспитывают еще семерых детей.

Реквизиты:

Forte: 5257 5201 1064 7142

Jusan: 5395 4503 4419 5077

Kaspi: 4400 4302 6526 7770

Halyk: 6244 9547 2224 9456

Instagram: @sos_abdurahman

Абдурахман возле картины
Абдурахман. Фото: из личного архива

Абдурахман возле картины
Абдурахман. Фото: из личного архива

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050480-16-letniy-yunosha-iz-turkestanskoy-oblasti-prodaet-svoi-kartiny-chtoby-nakopit-na-dorogostoyaschee-lechenie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.