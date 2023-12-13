16-летний юноша из Туркестанской области продает свои картины, чтобы накопить на дорогостоящее лечение

Когда Абдурахману Темирбеку из Туркестанской области было 2 года, в доме произошла утечка газа и случился взрыв. Мальчик пострадал, получив ожоги головы и кистей рук, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас ему уже 16 лет. За это время мы сделали в Казахстане шесть операций, которые нам не помогли. Тогда ему сразу сделали пересадку кожи. Сейчас он растет, а кожа - нет: она натягивается. Лицо в шрамах у нас.

Три года назад нас нашла клиника из Израиля. Она пригласила нас на лечение. И вот мы три года подряд ездили к ним. Операция - процесс долгий. Мы прошли три этапа, остался четвертый, на который мы должны были поехать осенью. Но там сейчас такая ситуация. И у нас денег не было", - рассказывает мама мальчика Айнур Исмагулова.

Абдурахман. Фото: из личного архива

картина. Фото: из личного архива

Остался последний этап лечения, во время которого прооперируют руки, лоб и голову. Клиника из Германии предложила мальчику новый метод лечения, который займет всего месяц и будет менее болезненным.

"То, что они предложили, нас очень обрадовало. Вчера, когда мы поговорили с доктором по видеосвязи, Абдурахман оживился и обрадовался. В Израиле ставили ему такие "мешки" под кожу и натягивали ее 4 месяца. Каждый раз заливают физраствор и кожа тянется. Потом, через 3-4 месяца, когда дотягивают до предела, убирают вот этот "шарик" и натягивают кожу на лицо", - говорит Айнур.

Сейчас у Абдурахмана не полностью сгибаются руки, а на пальцах нет ногтей. Но это не мешает ему создавать прекрасные картины. Их мальчик продает через социальные сети, а вырученные деньги откладывает на свое лечение.

Абдурахман. Фото: из личного архива

В Германии Абдурахмана готовы принять уже через месяц. Но собрать нужную сумму - 60 тысяч евро - семье не удается. Кроме того, родители парня воспитывают еще семерых детей.

Реквизиты:

Forte: 5257 5201 1064 7142

Jusan: 5395 4503 4419 5077

Kaspi: 4400 4302 6526 7770

Halyk: 6244 9547 2224 9456

Instagram: @sos_abdurahman

Абдурахман. Фото: из личного архива