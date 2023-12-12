Учащихся второй смены школ Астаны перевели на дистанционное обучение

Учеников столичных школ, студентов первого и второго курсов колледжа Астаны, обучающихся во вторую смены, перевели на онлайн-обучение, передает NUR.KZ со ссылкой на отдел образования.

В связи с сильными морозами на дистанционный формат обучения перевели не только школьников, но и студентов 1-2 курсов колледжей Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения",- говорится в сообщении отдела образования в Instagram.

Сегодня мы сообщали о том, что школьники в ряде регионов Казахстана останутся дома из-за сильных морозов.

На сайте "Электронного правительства" изложен порядок отмены занятий в школах (колледжах) при неблагоприятных погодных условиях на примере Астаны.

Какие источники достоверно информируют об отмене занятий в школе (колледже)?

В соответствии с Правилами отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием следующим образом:

в виде бегущей строки на телевидении

через трансляцию на радио

по телефону 169 (платная справочная) или 109 (с мобильного бесплатно)

на официальном интернет-ресурсе и на странице социальной сети Facebook Управления образования города Астана (bilim.astana.kz.)

через приложение Smart Astana.

Ежедневно с 6.00 до 7.00 часов для первой смены, с 10.30 до 12 часов для второй и третьей смен, ответственный сотрудник связывается с дежурным РГП на ПВХ "Казгидромет", чтобы получить данные по фактическому значению температуры (прогноз) в городе на ближайшие три часа. Полученные данные согласуются с руководством, которое принимает решение по объявлению отмены занятий или организации учебного процесса без изменений.

В случае принятия решения об отмене занятий, ответственный сотрудник передает данную информацию оперативному дежурному Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС города Астана, оператору городского Центра мониторинга и оперативного реагирования (служба 109), приемной акима города Астана.

На сайте также приведена таблица с показателями температуры для отмены занятий в определенных классах.

Если ребенок пришел в школу (колледж) в день отмены занятий?

Для обучающихся, пришедших на занятия в дни отмены занятий, все виды занятий (учебные, дополнительные, кружковые, работа групп продленного дня), за исключением проведения контрольных работ и прохождения новых тем по предметам, а также обеспечение горячим питанием проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным первым руководителем и согласованный с учредителем.

Родители (законные представители) в случае принятия решения о посещении их ребенком организации образования в дни отмены занятий, обеспечивают его безопасность по дороге в организацию образования и обратно.