"Ослепляют и мешают": водители Алматы о самодельных ксеноновых и LED-лампах автомобилей

Все чаще на дорогах Алматы встречаются яркие, ослепляющие фары с ксенон- и LED-лампами, которые мешают водителям на встречной полосе, передает корреспондент NUR.KZ.

После встречи с такими "прожекторами" очень сложно сосредоточиться на дороге, говорит житель южной столицы Алишер. К тому же, на многих улицах города проблемы с освещением. Встреча в темноте с автомобилем с яркими ксенон-фарами сразу ослепляет, говорит Алишер.

"Они препятствуют обзору, ухудшают видимость. На какое-то время слепят, грубо говоря. Ты уже не так сосредоточен. При перепадах высоты это особенно заметно. Когда ты снизу оказываешься, его фары попадают точно в твое лобовое, полностью освещая твой салон. Большинство из них - самодельные, неправильно настроенные. Опасно, если сейчас каждый второй начнет ставить себе прожектор вместо ходовых огней. Ведь не зря их на заводе регулируют, настраивают", - говорит водитель Алишер.

Водители отмечают, что сейчас многие современные автомобили идут с LED-лампами. Но они не мешают другим участникам движения. В отличие от самодельно установленных ламп.

"Автомобили с такими фарами очень сильно слепят. В моей работе мне приходится ездить за рулем в основном по вечерам. Часто встречаю автомобили с переделанными ксеноновыми фарами. Такие фары ослепляют и мешают. Хотел бы, чтобы за них взялись и начали штрафовать", - рассказывает водитель с 15-летним стажем Амирхан.

По информации пресс-службы МВД, за замену лампочек фар на LED-лампы, светодиодные или ксеноновые грозит административная ответственность в соответствии с частью 7 статьи 590 КоАП РК. Штраф составляет 15 МРП, это больше 55 тысяч тенге, а за повторное нарушение - 20 МРП.

В МВД соглашаются с тем, что установка светодиодных фар, которые не предусмотрены конструкцией транспортного средства и не соответствуют заводской комплектации, классу источника света, цоколю, мощности, цветовой температуре, могут привести к ослеплению водителей транспортных средств.

"Согласно приложению Таможенного союза, класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, должен соответствовать указанному изготовителем в эксплуатационной документации с учетом заводской комплектации данного транспортного средства либо, в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства, указанному в документации на световые приборы, установленные вместо предусмотренных конструкцией", - сообщает пресс-служба МВД.

Количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве - все это должно соответствовать указанному изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства. При этом световой пучок фар ближнего света должен соответствовать условиям правостороннего движения.

"Не допускается использование в фарах транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль", - говорят в пресс-службе МВД.

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. Если светодиодные фары предусмотрены конструкцией транспортного средства и соответствуют заводской комплектации, допускается их замена на аналогичные. При этом замена галогеновых источников света фар на светодиодные не допускается.

Вместе с тем замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах, является переоборудованием.