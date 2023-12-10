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Огромные очереди на заправках в Актау: в Минэнерго ответили на слухи о дефиците газа

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Машины выстроились в очередь
Очереди на газозаправочных станциях. Фото: автовладельцев Актау/Lada.kz

В Актау сообщили о нехватке топлива на газозаправочных станциях города. В Министерстве энергетики ответили на эту информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как ранее писало издание Lada.kz, в Актау автовладельцы столкнулись с огромными очередями за топливом, на некоторых заправках оно и вовсе отсутствует.

"Еще вчера в городе с обеда я простоял в очереди на АГЗС. В итоге сказали, что газ закончился. Что же теперь, вновь придётся пересаживаться на бензин", – рассказал водитель по имени Ерлан изданию.

Жалобы поступают и от других автовладельцев. Причем, очереди наблюдаются не только на автозаправках города, но и в пригороде, куда водители едут в надежде заправиться.

Между тем в пресс-службе Минэнерго корреспонденту NUR.KZ сообщили, что дефицита газа в Мангистауской области нет.

Регион, по данным ведомства, является одним из крупных потребителей сжиженного нефтяного газа. Так, потребность области с октября по ноябрь в газе составила порядка 17 тыс. тонн, а ТОО "КазГПЗ" ежемесячно перерабатывает и производит 17 тыс. тонн СНГ в месяц. То есть весь произведенный объем газа предприятие отпускает на внутренний рынок розничным реализаторам региона.

"В Мангистаускую область со стороны министерства энергетики на декабрь месяц было выделено дополнительно 1500 тонн. С ТОО "КазГПЗ"1000 тонн, с ТОО "АНПЗ" - 500 тонн.

По результатам мониторинговых работ, проведенных акиматами районов и городов, остаток газа на 9 декабря в регионе составляет 1828,7 тонн (трехдневный запас)", - сообщили в пресс-службе.

Также на ежедневной основе здесь проводятся мониторинговые работы, а ситуацию в регионе называют стабильной.

"На АГЗС в городе Актау, Мунайлинском и Тупкараганском районе имеются очереди порядка 5-7 автотранспортов, отгрузка газа идет по графику.

Кроме того, в целях недопущения дефицита газа в регионе с 1 декабря ежедневная отгрузка с завода "КазГПЗ" увеличивается с 570 тонн до 620 тонн в сутки.

На сегодняшний день в город Актау плановая отгрузка 182 тонн на 12 АГЗ. Большая часть очередей наблюдается в 29а, 24 и в микрорайоне Шыгыс, за пределами города очереди не наблюдается",- добавили в Минэнерго.

По данным Минэнерго, сжиженный нефтяной газ для потребителей на заправках региона реализуется по 54-59 тенге, в области на 9 декабря функционирует 169 автозаправок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050073-voditeli-aktau-snova-vystroilis-v-ogromnye-ocheredi-v-gorode-defitsit-gaza/

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