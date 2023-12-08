"Займи денег": как у казахстанцев крадут аккаунты, рассказали в МВД
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МВД предупреждает о случаях обмана в WhatsApp и Telegram с помощью вредоносной ссылки, пройдя по которой можно потерять доступ к своему аккаунту, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным информационного медиапортала МВД, в последнее время участились случаи обмана граждан с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram.
"Мошенники направляют на аккаунты граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, она содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов либо в виде вопросов-ответов, опросника на различные темы.
После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунту мессенджера. Далее с аккаунта потерпевших рассылается текст с просьбой занять деньги. При этом получатели таких писем считают, что это реальная просьба. Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов)", - говорится в сообщении.
В связи с участившимися случаями ведомство призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей.
"При получении таких писем рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем. В случае, если Вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств.
Для этого в приложениях мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно войти в “Настройки”, далее - в "Связанные устройства" (в Telegram - "Устройства"), где отображаются параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства нужно выйти из сессии", - отмечается в сообщении.
Причем такую процедуру в ведомстве рекомендуют проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты.
Напомним, в сентябре мы сообщали о том, что в Казахстане появился новый вид мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги. Также мы писали о случае, когда в поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге.
На сайте "Электронного правительства" представлена информация касательно того, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.
Правила безопасности по защите персональных данных
- Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
- Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
- Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
- Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
- Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
- Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
- Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в интернете.
- Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
- Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.
- Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.
- Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли вроде 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, содержать в себе более 10 символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
- Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
- Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
- Не используйте публичные (открытые) Wi-Fi-сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах, с которых подключаете сервисы интернет-банкинга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049947-zaymi-deneg-kak-u-kazahstantsev-kradut-akkaunty-rasskazali-v-mvd/