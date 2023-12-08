"Займи денег": как у казахстанцев крадут аккаунты, рассказали в МВД

МВД предупреждает о случаях обмана в WhatsApp и Telegram с помощью вредоносной ссылки, пройдя по которой можно потерять доступ к своему аккаунту, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным информационного медиапортала МВД, в последнее время участились случаи обмана граждан с использованием мессенджеров WhatsApp и Telegram.

"Мошенники направляют на аккаунты граждан вредоносную программу в виде ссылки. Как правило, она содержит информацию о голосовании за детей, розыгрыше призов либо в виде вопросов-ответов, опросника на различные темы.

После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунту мессенджера. Далее с аккаунта потерпевших рассылается текст с просьбой занять деньги. При этом получатели таких писем считают, что это реальная просьба. Для получения денег мошенники используют счета третьих лиц (дропов)", - говорится в сообщении.

В связи с участившимися случаями ведомство призывает граждан быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от родственников, друзей.

"При получении таких писем рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем. В случае, если Вы открыли ссылку, необходимо проверить наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств.

Для этого в приложениях мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно войти в “Настройки”, далее - в "Связанные устройства" (в Telegram - "Устройства"), где отображаются параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства нужно выйти из сессии", - отмечается в сообщении.

Причем такую процедуру в ведомстве рекомендуют проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты.

Напомним, в сентябре мы сообщали о том, что в Казахстане появился новый вид мошенничества, который лишает пользователей доступа к аккаунтам в мессенджерах, а также крадет деньги. Также мы писали о случае, когда в поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге.

На сайте "Электронного правительства" представлена информация касательно того, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

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