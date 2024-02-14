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"Подраться с бывшим", "засветиться в Stories": "услуги парня на 14 февраля" предложили казахстанкам

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Девушка смотрит на руку с букетом
Девушке дарят букет. Фото: Freepik

"Услуги парня" на 14 февраля появились на популярном сайте объявлений Казахстана. В прайс-лист даже входит пункт "драка с бывшим", передает корреспондент NUR.KZ.

Среди тех, кто не против подзаработать на одиноких женских сердцах, - пользователь из Семея с ником Маутхан. Он представил широкий спектр услуг кавалера. За то, чтобы "засветиться в Stories", парень просит 15 тысяч тенге. Но если на "истории" будет отметка парня, то цена вырастает до 25 тысяч тенге.

Скриншот
Скриншот: olx.kz

А вот услугу "посидеть в ресторане" казахстанец оценил всего в 10 тысяч тенге. Но в скобках указал, что счет оплачивает сама девушка. Дешевле стоит сходить с Маутханом в кино: всего 5 тысяч тенге. Правда, кто покупает билеты, в объявлении не указано. Но логично предположить, что кавалер Маутхан и здесь тратиться не станет.

Ну и какой День святого Валентина без цветов? Это тоже прописано в прайс-листе. Если букет купит сама девушка, то парень подарит его за 5 тысяч тенге. Но если в цветочный парню придется бежать самому, то цена вырастает в четыре раза.

Самая дорогая услуга в этом объявлении - "подраться за вас". Пустить в ход кулаки парень готов за 30 тысяч тенге. Но если предстоит схватка с бывшим парнем, то цена составит уже 50 тысяч тенге.

Наш корреспондент связался с автором объявлением и узнал, есть ли гарантия, что Маутхан в драке не проиграет. Парень сообщил, что в прошлом занимался айкидо.

Аналогичные услуги можно найти и на сайте объявлений соседней страны. Российские мужчины предлагают более широкий спектр услуг, но и цены, надо отметить, немного выше.

К тому же, там есть и девушки: за 5 тысяч рублей (около 24 500 тенге) дама сходит с клиентом в ресторан, а за 2 тысячи рублей (почти 10 тысяч тенге) - в кино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049919-podratsya-s-byvshim-zasvetitsya-v-stories-uslugi-parnya-na-14-fevralya-predlozhili-kazahstankam/

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