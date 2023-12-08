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Роскошный особняк снесут в горах Алматы по решению суда

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Горы на закате
Горы Заилийского Алатау. Иллюстративное фото: serikbaib / Getty Images

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение, согласно которому двухэтажный дом должен быть снесен с территории Большого Алматинского лесничества, пишет корреспондент NUR.KZ.

Согласно материалам дела №7527-23-00-2/9958, решение по которому было вынесено 30 ноября 2023 года и в настоящее время доступно в "Судебном кабинете", 13 ноября 2018 года между Иле-Алатауским государственным национальным природным парком" (истец) и ТОО "Кипрос" (ответчик) был заключен договор долгосрочного пользования.

По договору, на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка до 22 октября 2062 года должен быть построен туристский комплекс.

Парк предоставил компании в долгосрочное пользование земельный участок площадью 1,1 га, расположенный в Медеуском филиале Большого Алматинского лесничества. На земельном участке была построена и введена в эксплуатацию туристическая база "Южная".

"Истец считает, что ответчик ненадлежащим образом выполняет основные условия предмета договора, которые являются существенными. В частности, не соблюдаются требования действующего законодательства об особо охраняемых территориях, а также договорные условия аренды земельного участка.

На земельном участке расположен коттеджный дом для личного пользования. Работниками Национального парка проведена проверка по факту посещения туристами территории и установлено, что туристический комплекс не функционирует", — говорится в решении суда.

При выездном судебном заседании установлено, что на территории земельного участка, предоставленного ответчику, расположен двухэтажный дом с роскошным ремонтом.

"В доме также была расположена сауна с бассейном. Рядом с домом была небольшая пристройка в виде веранды. Признаков какой-либо туристической деятельности нет", — говорится в решении суда.

Суд постановил удовлетворить иск республиканского государственного учреждения "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк", а также:

  • расторгнуть договор долгосрочного пользования участком, заключенный между национальным природным парком и ТОО "Кипрос";
  • возложить обязанность на ТОО "Кипрос" возвратить нацпарку земельный участок площадью 1,1 га;
  • снести за счет средств ответчика ТОО "Кипрос" гостевой дом, расположенный на территории лесничества;
  • взыскать с ТОО "Кипрос" в доход государства сумму госпошлины в размере 5 175 тенге.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Как сообщает inbusiness.kz, инвестиционный холдинг "Кипрос" (ТОО "Кипрос") является казахстанской частной холдинговой компанией, осуществляющей деятельность в сфере прямых инвестиций и управляет активами в разных отраслях экономики.

В июле директором холдинга была назначена Айнур Шаненова, ранее возглавлявшая холдинг по управлению коммерческой недвижимостью Mercury Properties.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049873-roskoshnyy-osobnyak-snesut-v-gorah-almaty-po-resheniyu-suda/

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