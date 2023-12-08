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30 лет независимости Казахстана

Дворника довели до слез в Павлодаре (видео)

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Толеген ага
Толеген ага. Кадр из видео: instagram.com/duis_pavlodar

Трогательное видео опубликовал ДУИС по Павлодарской области на своей странице в Instagram. На кадрах можно увидеть, как сотрудники поздравляют с днем рождения дворника, что трогает его до слез, передает NUR.KZ.

Как отметили в ведомстве, Толеген ага каждый день работает с 7 утра и наводит порядок у здания ДУИС по Павлодарской области. За годы работы коллектив привык к нему.

В ведомстве рассказывают, что он родился и вырос в России, а затем приехал в Казахстан и жил с матерью, но пару лет назад женщина скончалась. Сейчас мужчина живет один.

"Мы решили поздравить его с днем рождения, сделали сюрприз. Он мало рассказывает о себе и просто делает свою работу. Коллектив называет его Толеген ага или просто "наш аташка". Коллектив любит и уважает аташку за его трудолюбие", - поделились в ДУИС.

Неожиданным сюрпризом Толеген ага был тронут до слез. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники собрались с воздушными шарами и тортом, чтобы поздравить мужчину с днем рождения.

В ведомстве добавили, что на следующий год дворнику исполнится 70 лет.

Напомним, ранее в МЧС показали трогательное видео о работе казахстанских собак-спасателей после произошедшего в Турции землетрясения.

На кадрах можно было увидеть, как собаки выискивают пострадавших под завалами. Животные залезают в труднодоступные места, куда человек бы не смог протиснуться.

Как сообщили в министерстве, в поисково-спасательных работах участвовали бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, а также бордер-колли по кличке Гринпис.

В ноябре 2022 года МЧС опубликовало видео о погибшем пожарном Аскаре Забикулине, который спас трех человек ценой своей жизни. На кадрах было запечатлено спасение сотрудником людей из пожара в многоэтажном жилом доме в Астане. Кроме того, в ролике были представлены фотографии и рабочие моменты погибшего пожарного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049803-dvornika-doveli-do-slez-v-pavlodare-video/

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