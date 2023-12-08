Жители Степногорска остались без отопления в 30-градусный мороз (фото, видео)

Прорыв произошел на теплотрассе в Степногорске накануне вечером, в результате чего ряд домов остался без отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В официальном профиле ведомства в Instagram говорится, что вчера в 21:45 на пересечении улиц Славского и Целиноградской произошел аварийный порыв на теплотрассе Д-600мм.

На место прибыл аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который ознакомился с ситуацией. Для ликвидации и координации восстановительных работ создан оперативный штаб.

"На месте порыва специалистами ТОО "Степногорск Теплотранзит" в количестве 15 человек и 6 единиц техники проводятся работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан в ближайшее время", - сообщили в акимате несколько часов назад.

Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов.

Как отметил глава региона температура воздуха в городе достигала отметки -30 градусов.

В настоящий момент повреждение устранили, сварочные работы завершены, заявил Ахметжанов.

"Сейчас начнем заполнение теплотрассы", - сообщил он утром 8 декабря.

Накануне мы писали о коммунальной аварии в другом городе Акмолинской области - в Щучинске. Там в трубы системы городского теплоснабжения в Щучинске попал мазут - темно-коричневая жидкость полилась из батарей горожан.

Тепловики признали данный факт. По их словам, на линии паропровода произошел свищ, что повлекло за собой небольшое попадание водомазутной смести в систему подпитки. Все это ушло в систему отопления.