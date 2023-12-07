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О фигурировавшем в деле Бишимбаева стекольном заводе рассказал аким Кызылординской области

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Нурлыбек Налибаев
Нурлыбек Налибаев. Фото: официальный сайт акимата Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев в СЦК рассказал о состоянии стекольного завода в Кызылорде, который фигурировал в деле экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в своем докладе аким области заявил, что стекольный завод Orda Glass Ltd стабильно работает. Они поинтересовались, кто приобретает продукцию данного завода.

Нурлыбек Налибаев в ответ напомнил, что стекольный завод был введен в эксплуатацию в октябре 2022 года. Мощность завода составляет 197 тыс. тонн различных стекольных изделий в год. На сегодня предприятие загружено на 85%.

"Производится 167 тыс. стекольных изделий. 70% реализуется внутри страны, в соседних областях. Остальные 30% идут на экспорт в Таджикистан, Россию, Туркменистан и Узбекистан.

Сейчас руководство завода ведет переговоры по экспорту продукции в Европу, так как у них есть возможности по наращиванию производства. В будущем при благоприятных условиях продукция завода будет экспортироваться и в страны Европы", заявил глава региона.

Аким также отметил, что на этом заводе работают 400 человек.

"Зарплата хорошая, налоги вовремя уплачиваются. Нужный региону и стране крупный завод. Таких заводов в других регионах нет, и поэтому держим на особом конторе вопрос его функционирования.

Глава правительства был на этом заводе и давал поручение по расширению. При заводе планируем открыть восемь сопутствующих предприятий по производству различных стекольных изделий стоимостью более 130 млрд тенге", добавил аким.

Он также сообщил, что будет запущено производство 5 млн кв.м. энергосберегающего стекла в год, начато строительство завода по производству стеклянных бутылок и зеркал. Общая стоимость этих 3 проектов составляет 32,3 млрд тенге.

Напомним, в январе 2017 года бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в получении взяток.

Позже в Национальном бюро по противодействию коррупции заявили, что Бишимбаева подозревают также в хищении бюджетных денег.

По материалам следствия, Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию под видом оплаты за питание и проживание рабочих.

Суд по делу прошел в начале 2018 года. Государственный обвинитель запрашивал для экс-министра 12 лет колонии.

В марте 2018-го Бишимбаеву вынесли приговор – суд счел его вину доказанной и приговорил к 10 годам колонии. По решению суда у экс-министра должны были конфисковать имущество и лишить его ордена "Құрмет".

К слову, строительство самого завода затянулось на 13 лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Добавим, что сейчас экс-министр Бишимбаев проходит подозреваемым по еще одному громкому делу – его подозревают в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049693-o-figurirovavshem-v-dele-bishimbaeva-stekolnom-zavode-rasskazal-akim-kyzylordinskoy-oblasti/

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