О фигурировавшем в деле Бишимбаева стекольном заводе рассказал аким Кызылординской области
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Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев в СЦК рассказал о состоянии стекольного завода в Кызылорде, который фигурировал в деле экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что в своем докладе аким области заявил, что стекольный завод Orda Glass Ltd стабильно работает. Они поинтересовались, кто приобретает продукцию данного завода.
Нурлыбек Налибаев в ответ напомнил, что стекольный завод был введен в эксплуатацию в октябре 2022 года. Мощность завода составляет 197 тыс. тонн различных стекольных изделий в год. На сегодня предприятие загружено на 85%.
"Производится 167 тыс. стекольных изделий. 70% реализуется внутри страны, в соседних областях. Остальные 30% идут на экспорт в Таджикистан, Россию, Туркменистан и Узбекистан.
Сейчас руководство завода ведет переговоры по экспорту продукции в Европу, так как у них есть возможности по наращиванию производства. В будущем при благоприятных условиях продукция завода будет экспортироваться и в страны Европы", – заявил глава региона.
Аким также отметил, что на этом заводе работают 400 человек.
"Зарплата хорошая, налоги вовремя уплачиваются. Нужный региону и стране крупный завод. Таких заводов в других регионах нет, и поэтому держим на особом конторе вопрос его функционирования.
Глава правительства был на этом заводе и давал поручение по расширению. При заводе планируем открыть восемь сопутствующих предприятий по производству различных стекольных изделий стоимостью более 130 млрд тенге", – добавил аким.
Он также сообщил, что будет запущено производство 5 млн кв.м. энергосберегающего стекла в год, начато строительство завода по производству стеклянных бутылок и зеркал. Общая стоимость этих 3 проектов составляет 32,3 млрд тенге.
Напомним, в январе 2017 года бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в получении взяток.
Позже в Национальном бюро по противодействию коррупции заявили, что Бишимбаева подозревают также в хищении бюджетных денег.
По материалам следствия, Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".
В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций. Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию под видом оплаты за питание и проживание рабочих.
Суд по делу прошел в начале 2018 года. Государственный обвинитель запрашивал для экс-министра 12 лет колонии.
В марте 2018-го Бишимбаеву вынесли приговор – суд счел его вину доказанной и приговорил к 10 годам колонии. По решению суда у экс-министра должны были конфисковать имущество и лишить его ордена "Құрмет".
К слову, строительство самого завода затянулось на 13 лет. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Добавим, что сейчас экс-министр Бишимбаев проходит подозреваемым по еще одному громкому делу – его подозревают в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049693-o-figurirovavshem-v-dele-bishimbaeva-stekolnom-zavode-rasskazal-akim-kyzylordinskoy-oblasti/