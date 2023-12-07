"В виде розыгрыша призов": казахстанцев предупредили о новой схеме взлома WhatsApp

Полиция предупредила казахстанцев о новой схеме взлома аккаунта в WhatsApp. Мошенники предлагают пройти по ссылке и принять участи в розыгрыше призов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что злоумышленники получают доступ к аккаунту Whatsapp, используя вредоносную ссылку, и после прохождения гражданами по данной ссылке получают доступ к их учетной записи в мессенджере.

В этой связи полиция предупреждает и призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, и не вводить свои личные данные", – сказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

В полиции отметили, что если вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, то проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp-аккаунту можно, зайдя в настройки приложения и перейдя во вкладку "Привязанные устройства".

"Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход с данной сессии", – подчеркнули в ведомстве.

Как добавили в полиции, мошенники впоследствии с использованием вашего аккаунта в WhatsApp могут разослать всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников. Правила безопасности по защите персональных данных

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.

Подключите сервис СМС/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.

Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Напомним, ранее в поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге.