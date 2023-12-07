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Отправили домой с травмой головы: случай в школе Караганды прокомментировал Минпросвет

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Ребенок учит уроки за столом
Ребенок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр просвещения в кулуарах сената прокомментировал случай в Караганде, когда 7-классницу с разбитой головой отправили домой, вместо того чтобы вызвать "скорую", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у замглавы ведомства, почему учителя бояться вызывать "скорую" и является ли такое поведение следствием страха наказания.

"Вы правильно говорите: нельзя бояться помогать людям, особенно детям, поэтому всех сотрудников образования, здравоохранения, рядовых граждан призываем никогда не бояться вызывать "скорую", если видели пострадавшего ребенка", - заявил в ответ Едил Оспан.

Он заверил, что учителей за вызов врачей в школу никто не наказывает.

"Нет, учителей не наказывают. Если нарушений не было, никто никого не наказывает, а если было нарушение, то скрывать сегодня не получится. Поэтому сегодня мы всех граждан призываем: лучше принять упреждающие вещи, чем скрывать такие факты", - призвал вице-министр.

Вице-министр также прокомментировал решение о выговоре учительнице, заметившей беременность восьмиклассницы в Павлодарской области.

"Вчера министр высказал свою позицию… мы считаем, что преждевременно было решение о наказании: сначала надо тщательно разобраться, и потом только принимать решения", - добавил спикер.

Он отметил, что решение о наказании приняло управление образования региона.

"Я считаю, что не нужно бояться (сообщать о таких фактах - прим. ред.), я как уже сказал, в случае, если ответственный сотрудник нарушил какие-то нормы, то по закону будет установлено и будут последствия. Поэтому лучше заранее сообщать, если кто-то увидел или узнал о фактах нарушениях любого, особенно в отношении ребенка", - посоветовал он.

По информации телеканала "Астана", в Павлодарской области ученица 8 класса забеременела - предполагается, что ее изнасиловал отчим.

Изменения фигуры и поведения девочки заметили педагоги. Они сообщили об этом маме школьницы. Однако педагогам был объявлен выговор. О взыскании сообщили главе Минпросвещения - выговоры признали незаконными.

Как пишет Tengrinews об инциденте в Караганде, девочку отправили домой из школы с травмой головы. Уже дома ей вызвали "скорую" - теперь пострадавшая лежит в больнице.

В отделе образования Караганды сообщили, что в школе нет штатных медработников. Кроме того, по случаю с травмированной девочкой уже ведется служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049625-otpravili-domoy-s-travmoy-golovy-sluchay-v-shkole-karagandy-prokommentiroval-minprosvet/

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