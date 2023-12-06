Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отпечатки пальцев и декларация здоровья: как казахстанцам въехать в Китай по безвизу

Опубликовано:

Китай
Китай. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

10 ноября между Казахстаном и Китаем официально заработал безвиз. Алматинка А. рассказала, как съездила в Пекин после введения безвизового режима, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Пекин я отправилась с группой коллег по работе. Порадовались, что не нужно оформлять визу, а достаточно лишь взять с собой паспорт и собрать чемодан. Правда, за несколько часов до поездки надо было оформить health declaration - декларацию здоровья, в которой вы берете на себя гарантию, что здоровы и у вас нет симптомов какого-либо заболевания. В конце выходит QR-код, который может потребоваться на границе. Перед вылетом домой нужно сделать то же самое, правда, у нас ни разу не спрашивали этот QR-код", - говорит девушка.

Пекин
Пекин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прилетев в Китай, она обратила внимание, что в аэропорту иностранцы заполняли карточки - стойки с карточками попадались через каждые несколько метров, отмечает она.

"Сначала мы решили, что это необходимо лишь тем, с чьей страной действует визовый режим, но было подозрение, что нам тоже придется заполнять такую карту. В итоге, пришлось заполнить и нам. В целом, это недолго и несложно: нужно указать свои имя, фамилию, дату рождения, номер паспорта, пол, гражданство, а также город, в который вы прилетели, и какие города собираетесь посетить.

Нужно указать отель, в котором остановитесь, дату и рейс вылета обратно, а на обратной стороне, что интересно, просят перечислить страны, которые вы посещали в течение последних двух лет. Также желательно оставить номер и имя встречающего вас в Китае лица. Ну и надо поставить подпись", - рассказывает А.

Миграционная карточка
Миграционная карточка. Фото: из личного архива

Затем предстоит дактилоскопия - А. отмечает, что ее прохождение тоже не вызывает трудностей и не занимает много времени, ведь аппаратов для снятия отпечатков пальцев очень много.

Сканер отпечатков пальцев
Сканер отпечатков пальцев. Фото: из личного архива

"Нужно действовать пошагово. Приложить паспорт для сканирования, затем следовать инструкции: четыре пальца левой руки, затем - правой, потом - только большие пальцы. При необходимости рядом есть сотрудники аэропорта - их легко узнать: они носят голубую форму. В заключение выдается талончик о прохождении дактилоскопии - его нужно сохранить", - говорит девушка.

Талон о прохождении дактилоскопии
Талон о прохождении дактилоскопии. Фото: из личного архива

В целом, на этом процедура заканчивается. Но нужно пройти сам паспортный контроль, который, в общем-то, по словам А., ничем не отличается от контролей в других странах.

"Могут задать вопрос о цели визита. Если это бизнес, как у нас, то попросят уточнить встречающую сторону. У нас для этой цели было специальное пригласительное письмо. На стойке паспортного контроля снова нужно было пройти дактилоскопию, затем офицер поставил печать в паспорт и пропустил внутрь. Все, граница пройдена", - заключила девушка.

Напомним, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно - 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Безвизовое соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049250-otpechatki-paltsev-i-deklaratsiya-zdorovya-kak-kazahstantsam-vehat-v-kitay-po-bezvizu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.