Отпечатки пальцев и декларация здоровья: как казахстанцам въехать в Китай по безвизу

10 ноября между Казахстаном и Китаем официально заработал безвиз. Алматинка А. рассказала, как съездила в Пекин после введения безвизового режима, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Пекин я отправилась с группой коллег по работе. Порадовались, что не нужно оформлять визу, а достаточно лишь взять с собой паспорт и собрать чемодан. Правда, за несколько часов до поездки надо было оформить health declaration - декларацию здоровья, в которой вы берете на себя гарантию, что здоровы и у вас нет симптомов какого-либо заболевания. В конце выходит QR-код, который может потребоваться на границе. Перед вылетом домой нужно сделать то же самое, правда, у нас ни разу не спрашивали этот QR-код", - говорит девушка.

Пекин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прилетев в Китай, она обратила внимание, что в аэропорту иностранцы заполняли карточки - стойки с карточками попадались через каждые несколько метров, отмечает она.

"Сначала мы решили, что это необходимо лишь тем, с чьей страной действует визовый режим, но было подозрение, что нам тоже придется заполнять такую карту. В итоге, пришлось заполнить и нам. В целом, это недолго и несложно: нужно указать свои имя, фамилию, дату рождения, номер паспорта, пол, гражданство, а также город, в который вы прилетели, и какие города собираетесь посетить.

Нужно указать отель, в котором остановитесь, дату и рейс вылета обратно, а на обратной стороне, что интересно, просят перечислить страны, которые вы посещали в течение последних двух лет. Также желательно оставить номер и имя встречающего вас в Китае лица. Ну и надо поставить подпись", - рассказывает А.

Миграционная карточка. Фото: из личного архива

Затем предстоит дактилоскопия - А. отмечает, что ее прохождение тоже не вызывает трудностей и не занимает много времени, ведь аппаратов для снятия отпечатков пальцев очень много.

Сканер отпечатков пальцев. Фото: из личного архива

"Нужно действовать пошагово. Приложить паспорт для сканирования, затем следовать инструкции: четыре пальца левой руки, затем - правой, потом - только большие пальцы. При необходимости рядом есть сотрудники аэропорта - их легко узнать: они носят голубую форму. В заключение выдается талончик о прохождении дактилоскопии - его нужно сохранить", - говорит девушка.

Талон о прохождении дактилоскопии. Фото: из личного архива

В целом, на этом процедура заканчивается. Но нужно пройти сам паспортный контроль, который, в общем-то, по словам А., ничем не отличается от контролей в других странах.

"Могут задать вопрос о цели визита. Если это бизнес, как у нас, то попросят уточнить встречающую сторону. У нас для этой цели было специальное пригласительное письмо. На стойке паспортного контроля снова нужно было пройти дактилоскопию, затем офицер поставил печать в паспорт и пропустил внутрь. Все, граница пройдена", - заключила девушка.

Напомним, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно - 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Безвизовое соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао.