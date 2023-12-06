Опыт Китая: сколько денег нужно на строительство АЭС в Казахстане и безопасны ли станции (фото)

В Казахстане давно идут споры о необходимости строительства атомной электростанции. Мнения разделились на "за" и "против", между тем в соседнем Китае АЭС работают уже много лет, передает NUR.KZ.

Как в Китае

Казахстанским журналистам показали и рассказали, как работают атомные станции в Поднебесной. В целом Китай стремится диверсифицировать и обеспечивать устойчивость энергетического комплекса, в том числе путем использования ядерной энергии.

К 2035 году планируется увеличить долю выработки электроэнергии на АЭС до 10% от общего энергобаланса – на сегодня она составляет только 3%, но уже позволяет покрывать нужды промышленных компаний.

АЭС в Китае. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодня в Китае работает 21 АЭС, каждая из которых содержит по несколько блоков. Строятся еще 22 новых энергоблока, а страна по строительству АЭС находится на первом месте в мире. Управляет АЭС в Китае национальная атомная корпорация CNNC, которая, к слову, претендует на участие в строительстве АЭС в Казахстане и уже входит в шорт-лист наиболее перспективных поставщиков реакторных технологий.

Первую АЭС в КНР построили еще в 1991 году, при этом атомная энергетика страны считается достаточно молодой. АЭС, где 32 года назад ввели в эксплуатацию первый реактор, находится на побережье Восточно-Китайского моря в уезде Хайянь городского округа Цзясин провинции Чжэцзян.

Макет АЭС. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Безопасность

Большое внимание уделяется безопасности станций – она находится в приоритете. На сегодня в мире эксплуатируется 412 ядерных реакторов, при этом опыт использования доказывает, что современные ядерные реакторы являются безопасными. После аварии на Фукусиме мир озаботился вопросами безопасности АЭС, в результате чего были разработаны новые виды систем безопасности, как активных, так и пассивных.

Так, в Китае безопасность обеспечивается множеством параметров, начиная от законодательства, заканчивая конкретными мерами, применяемыми при обесточивании реакторов или в случае пожара, землетрясения или даже цунами.

Макет АЭС. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На случай ЧП предусмотрена остановка работы реакторов и возможность автономного устранения неполадок за 72 часа. Кроме того, сам энергоблок имеет отличную физическую защиту – двойную оболочку, которая представляет собой две стены в 1,5 и 1,8 метров толщиной соответственно. Стены выполнены из железобетона и нержавеющей стали в качестве облицовки.

Также проект предусматривает ряд мероприятий по своевременной фиксации или определении точек риска. Помимо этого, на случай выхода из строя какой-либо детали, предусмотрены запасные насосы и запасное электроснабжение. И даже дополнительная операторская, которая находится не на территории АЭС. В целом, как отмечают китайские специалисты, на безопасность проекта закладывается 40% бюджета строительства станции.

Близ станции расположены дома. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, рядом со станциями находятся населенные пункты, буквально в 600-800 метрах от АЭС расположены жилые дома. Поблизости даже выращивают овощи – как на экспорт, так и для обеспечения работников станции провизией. На станциях, в основном, работают местные жители – молодое поколение жизни без АЭС и не помнят.

"В нашу школьную программу входит учебник, знакомящий с местной спецификой. В нем рассказывается о местной экономике и достопримечательностях региона. Из этой книги я узнал, что в моем родном городе находится первая в стране атомная электростанция, и ее называют гордостью нации", - рассказал сотрудник АЭС Бу Лихао.

Экология

На сегодня мирный атом признан мировым сообществом зеленой энергетикой благодаря низкоуглеродному содержанию производимой продукции. В отличие от традиционных источников энергии, атомные электростанции производят мало вредных выбросов в атмосферу.

Сотрудники АЭС. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, с помощью АЭС можно уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 5 млн тонн в год. А также станция позволяет экономить 243 тысяч тонн угля в год. Сейчас в Китае изучается новое направление атомной энергетики – опреснение воды и отопление на основе электроэнергии.

Кроме того, как рассказали специалисты, перед началом строительства АЭС изучается естественный радиационный фон, мониторинг которого происходит регулярно после запуска АЭС. В районах нахождения станций он не изменился.

Операторская. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экономика

Атомная энергетика сегодня является двигателем прогресса, обеспечивая энергетическую независимость и способствуя экологической устойчивости. В Казахстане развитие атомной энергетики может стать ключевым фактором диверсификации экономики и укрепления технологического потенциала.

Атомная энергетика прибыльна. Несмотря на кажущуюся высокую стоимость проектов АЭС, средний срок их окупаемости составляет 15-20 лет.

Сотрудник станции. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Штат персонала одной станции в том же соседнем Китае составляет 4000 человек, примерно такое же количество рабочих мест обеспечено подрядчиками станций. Также задействованы десятки промышленных отраслей. Удается не только предоставлять работу жителям, но и привлекать инвесторов, что улучшает экономику целой страны.

Строительство новой АЭС. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На строительство АЭС уходит порядка 60 месяцев. Строительство дополнительных энергоблоков на станции занимает по одному году на каждый. Срок эксплуатации АЭС составляет 60 лет, при этом его можно продлить, а значит, не менее 40 лет станция будет приносить чистую прибыль.

Что касается стоимости проекта, то ее прогнозировать заранее сложно, ведь изначально нужно провести исследования и выбрать подходящую для строительства площадку. Тем не менее строительство одного энергоблока обойдется примерно в 8,4 млрд долларов.