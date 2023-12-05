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Марафоны в Алматы по выходным: могут ли их перенести в другую часть города

Опубликовано:

Алматинцы бегут марафон
Марафон. Иллюстративное фото: almaty-marathon.kz

Замакима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал во время брифинга на площадке РСК о том, могут ли марафоны в Алматы перенести в другую часть города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Алматы марафон" - это сертифицированный на международном уровне марафон, и он проходит на сертифицированной трассе. Поскольку он сертифицированный, мы так просто его место менять не можем - иначе он перестанет быть "Алматы марафоном", а победители не будут признаваться в мире и не смогут участвовать в марафонах в других странах.

Мы понимаем, что неудобство для автолюбителей создается, но организаторы и городские власти - мы стараемся минимизировать фактор неудобства для жителей", - сообщил замакима.

Он отметил, что большое количество марафонов происходит в крупнейших городах, при этом там перекрывается большее количество улиц на больший отрезок времени.

"Мы стараемся, чтобы марафонцы с раннего утра дали старт и завершилось мероприятие в обеденное время. Марафон - это визитная карточка нашего города. В этом году приняли участие 14 тысяч человек, большое количество иностранцев.

Я считаю, ради пропаганды и популяризации спорта и здорового образа жизни можно потерпеть. Что касается других марафонов - мы стараемся их переводить на другие участки, в нижние части города, например, рядом с "Алматы арена" - там несколько марафонов проходит", - заключил Кырыкбаев.

Напомним, ранее сообщалось, когда и как украсят город к Новому году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049193-marafony-v-almaty-po-vyhodnym-mogut-li-ih-perenesti-v-druguyu-chast-goroda/

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