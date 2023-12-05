Душевнобольную заставляли переписать свою квартиру на посторонних в Алматы, заявили в прокуратуре

Прокуратура Алматы провела проверки и выявила системные нарушения прав недееспособных лиц. В надзорном органе рассказали о некоторых случаях, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, лицам, признанным судом недееспособными, в течение 20 рабочих дней должен быть назначен опекун для представления интересов, заботы о здоровье и имуществе.

Однако в южной столице прокуроры выявили 423 лица, страдающих психическими расстройствами, другими заболеваниями, которым на протяжении длительного времени и даже годами не назначались опекуны.

К примеру, гражданин М. в 2001 году был признан судом недееспособным. Законный представитель ему определен лишь в 2022 году, т.е. спустя более 20 лет. Аналогично гражданину О. опекун назначен по истечении 18 лет, гражданке И. - спустя 10 лет, гражданке А. - 9 лет.

"Указанное приводило к невозможности совершать их родственниками юридические действия, полноценно заботиться о здоровье и имуществе лиц, которые не могут отдавать отчет своим действиям и самостоятельно защищать свои права.

Такая ситуация сложилась из-за несвоевременного направления судами решений на исполнение и отсутствия контроля со стороны самого органа опеки и попечительства", - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры также выявили, что уполномоченным органом на имущество 47 недееспособных лиц не были наложены аресты.

"Несвоевременное наложение ареста привело к попытке отъема единственной квартиры душевнобольной Р. путем составления завещания посторонним лицам. По иску прокуратуры Алмалинского района незаконное завещание признано недействительным, недееспособная Р. помещена в один из социальных объектов города", - добавили в ведомстве.

За допущенные нарушения 7 должностных лиц органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений.

Отметим, согласно статье 26 Гражданского кодекса РК, гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека.

От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.

В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья недееспособного суд признает его дееспособным, после чего с него снимается опека.