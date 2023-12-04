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"Неоправданный риск обернулся экстренной ситуацией": трое взрослых и ребенок потерялись в степи ВКО

Опубликовано:

Спасатели за работой
Спасатели. Фото с места событий: ДЧС ВКО

Спасатели ВКО отправились на поиски троих взрослых и ребенка 2010 года рождения, которые потерялись в заснеженной степи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Трое местных жителей и ребенок отправились на пасеку на своем автомобиле, который, как оказалось, сломался в дороге. Вернуться в населенный пункт самостоятельно им не удалось.

Сегодня на поиски пропавших выдвинулись спасатели - сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Они добирались до места назначения по труднопроходимой из-за снега местности.

В результате спасателям удалось обнаружить пропавших на пасеке в трех километрах от села Киреевка.

На высокопроходимой технике людей доставили в Усть-Каменогорск. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались.

"Спасательная операция закончилась успешно. Неоправданный риск граждан обернулся экстренной ситуацией", - прокомментировали случившееся в ДЧС.

Как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимнего периода

Как сообщается на сайте "Электронное правительство", чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда, ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.

Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Подготовка и действия в сложных метеорологических условиях зимнего периода

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.

  • В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуем приобрести  жилетку со светоотражающими полосками - легкие курточки с полосками. Должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой или пластмассовые конусы.
  • Также берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно единиц, чтобы при необходимости могли без проблем звонить спасателям и близким.
  • Если ваш автомобиль на дизеле, или вы дальнобойщик, то советую иметь литров 10 керосина в багажнике. При низкой температуре дизель начинает сгущаться, тогда надо добавлять сверху керосин, и топливо не будет сгущаться и будет нормально работать. Или можно использовать специальные добавки для разжижения топлива, они тоже есть в продаже, поэтому берите с собой или керосин, или специальные добавки.
  • Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «112».
  • Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку. Полностью закрыть жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
  • При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона. В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой.
  • Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049096-neopravdannyy-risk-obernulsya-ekstrennoy-situatsiey-troe-vzroslyh-i-rebenok-poteryalis-v-stepi-vko/

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