"Неоправданный риск обернулся экстренной ситуацией": трое взрослых и ребенок потерялись в степи ВКО

Спасатели ВКО отправились на поиски троих взрослых и ребенка 2010 года рождения, которые потерялись в заснеженной степи, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Трое местных жителей и ребенок отправились на пасеку на своем автомобиле, который, как оказалось, сломался в дороге. Вернуться в населенный пункт самостоятельно им не удалось.

Сегодня на поиски пропавших выдвинулись спасатели - сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Они добирались до места назначения по труднопроходимой из-за снега местности.

В результате спасателям удалось обнаружить пропавших на пасеке в трех километрах от села Киреевка.

На высокопроходимой технике людей доставили в Усть-Каменогорск. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались.

"Спасательная операция закончилась успешно. Неоправданный риск граждан обернулся экстренной ситуацией", - прокомментировали случившееся в ДЧС.

Как обезопасить себя в пути при сложных метеорологических условиях зимнего периода

Как сообщается на сайте "Электронное правительство", чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

Зимой в пути надо быть очень осторожным не только тогда, когда обещают холода, но и всегда, ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где очень часто бушуют бураны.

Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях наших граждан могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Подготовка и действия в сложных метеорологических условиях зимнего периода

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.