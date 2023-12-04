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Сад, высаженный в Алматы в форме букв ALA, может попасть в книгу рекордов Гиннесса

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Вбитые координаты и надпись ALA
Сад, высаженный в форме букв ALA, видно с космоса. Фото: скрин видео

Сад, высаженный в Алматы в форме букв ALA, может претендовать на рекорд Гиннесса. Об этом сообщил известный казахстанский продюсер Даут Шайхисламов, передает NUR.KZ.

Об этом Шайхисламов сообщил в своем Instagram, вещая с климатического саммита COP28.

"Ровно год назад мы инициировали идею с высадкой деревьев в форме букв ALA в родном городе.

Как было обещано, сегодня ALA - видно из космоса, а это значит, что мы с вами можем смело претендовать на рекорд Гиннесса, как "самое большое в мире слово, высаженное из деревьев".

Международный авиационный код нашего города виден со спутника", - сообщил он в своем посте.

Шайхисламов также прописал координаты, вбив которые можно увидеть сад со спутникам.

"Координаты ALA в Google Earth: 43°17'09"N 76°48'42"E", - добавил он.

Сад расположен в Алатауском районе, восточнее ул. Момышулы, севернее ул. Монке би, в зеленой, санитарно-защитной зоне (СЗЗ) территории ТЭЦ-2. Здесь год назад на территории более 3 га было высажено около 2500 деревьев-саженцев высотой два метра хвойной породы можжевельник.

Книга рекордов Гиннесса, как сообщается на официальном сайте, изначально задумывалась как книги фактов для разрешения споров. Впервые она была опубликована в 1955 году по заказу ирландской пивоваренной компании Guinness.

Управляющий директор пивоварни Хью Бивер однажды посетил вечеринку со стрельбой в графстве Уэксфорд. Там он и его хозяева поспорили о самой быстрой охотничьей птице в Европе и не смогли найти ответа ни в одном справочнике. Поэтому сэру Хью пришла идея собирать такие статьи и информацию в одну книгу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049084-sad-vysazhennyy-v-almaty-v-forme-bukv-ala-mozhet-popast-v-knigu-rekordov-ginnessa/

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