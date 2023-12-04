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30 лет независимости Казахстана

"Казахского Моцарта" пригласили выступить в Оксфорде

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Абдысагин Рахат-Би
Абдысагин Рахат-Би. Кадр из видео: youtube.com/@tv24kz

"Казахский Моцарт" Рахат-Би Абдысагин выступил в Оксфордском университете в Великобритании. Музыкант приехал туда по специальному приглашению, передает телеканал "Хабар 24".

Известность в кругу музыкантов Абдысагин Рахат-Би получил еще до того, как ему исполнилось 20 лет. По специальному приглашению он выступил недавно в колледже Вольфсона в Оксфордском университете Великобритании. Музыкант исполнил собственные произведения, а также произведения Баха, Бетховена, Шопена и других классиков. Каждый номер Абдысагин сопровождал комментарием.

"Я исполнил великие классические произведения. Это знак моей признательности ассоциации колледжа Вольфсона Оксфордского университета. Я хочу, чтобы моя деятельность позволила иностранцам больше узнать о Казахстане", – сказал Рахат-Би.

В колледже Вольфсона Абдысагин собирается изучить взаимосвязь квантовой физики и современной музыки. Также недавно с его научными трудами ознакомились британские ученые.

"Это партнерство расширило мой кругозор. Мы изучаем исследования в области квантовой физики с музыкальной точки зрения", – говорит президент колледжа Вольфсона Тим Хитченс.

В будущем Рахат-Би планирует презентовать собственную оперу в Шотландии – в ней он расскажет о средневековой истории Англии и Шотландии.

К слову, в 2019 году мы писали, что молодой пианист был признан одним из самых одаренных музыкантов в мире. В 17 лет он стал магистрантом в МГК имени Чайковского. После этого Рахат-Би поступил одновременно в 3 докторантуры престижнейших итальянских вузов, обучение в которых завершил в 20 лет.

Также в 2019 году композитор, ставший победителем проекта "100 новых лиц Казахстана", заявил, что посвятит оперу Нурсултану Назарбаеву "Путь, освещенный солнцем".

Добавим, по информации на сайте Санкт-Петербургской Академической Филармонии имени Шостаковича, Рахат-Би Абдысагин – лауреат государственной премии "Дарын", обладатель почетного знака "За заслуги в развитии культуры и искусства" Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Является самым юным участником и лектором ICTM международных академий композиторов и исполнителей Impuls, стипендиатом ISA, KlangZeitMünster, Сермонета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048924-kazahskogo-motsarta-priglasili-vystupit-v-oksforde/

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