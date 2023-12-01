Иностранок задержали в секс-притоне в Алматы

Полицейские Алматы во время ОПМ "Правопорядок" выявили в мегаполисе секс-притон, в котором работали гражданки Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz, иностранкам грозит выдворение из Казахстана.

"В одном из гостиничных комплексов были задержаны женщины, оказывающие интимные услуги. В их числе – 2 гражданки Узбекистана.

Иностранки, не имеющие документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. В перспективе – привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

В отношении владельца помещения собран материал по статье 450 КоАП РК.

В полиции напомнили, что с 20 по 30 ноября в Алматы проводится широкомасштабная отработка "Правопорядок", призванная поддержать общественный правопорядок на улицах и в других общественных местах.

Отметим, при нарушении части 1 статьи 450 КоАП РК, а именно предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества предусмотрен штраф:

на физических и должностных лиц – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства – в размере 150 МРП (517 тыс. 500 тенге;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300 МРП (1 млн 350 тыс. тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.

Напомним, ранее в Алматы задержали четырех иностранок, которые, по версии полиции, оказывали интимные услуги в гостиницах южной столицы.