Астанчанин справил нужду на балконе подъезда, попался на камеру и был наказан (видео)
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В Астане задержали и подвергли административному наказанию мужчину, который справил нужду на открытом балконе подъезда многоэтажки, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
В Астане мужчина справил нужду в подъезде дома. Неподобающее поведение попало в объектив камер видеонаблюдения.
Облегчиться мужчина надумал в подъезде открытого балкона одного из ЖК по улице Т. Шевченко.
Участковыми инспекторами полиции УП района Сарыарка нарушитель общественного порядка был установлен.
В отношении него полицейские возбудили административное производство по статье 434 КоАП РК “Мелкое хулиганство”.
Решением специализированного межрайонного административного суда 42-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток и помещен в специальный приемник для административно-арестованных лиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048541-astanchanin-spravil-nuzhdu-na-balkone-podezda-popalsya-na-kameru-i-byl-nakazan/