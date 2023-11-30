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Астанчанин справил нужду на балконе подъезда, попался на камеру и был наказан (видео)

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Мужчина справляет нужду на балконе
Мужчина справляет нужду на балконе. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане задержали и подвергли административному наказанию мужчину, который справил нужду на открытом балконе подъезда многоэтажки, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

В Астане мужчина справил нужду в подъезде дома. Неподобающее поведение попало в объектив камер видеонаблюдения.

Облегчиться мужчина надумал в подъезде открытого балкона одного из ЖК по улице Т. Шевченко.

Участковыми инспекторами полиции УП района Сарыарка нарушитель общественного порядка был установлен.

В отношении него полицейские возбудили административное производство по статье 434 КоАП РК “Мелкое хулиганство”.

Решением специализированного межрайонного административного суда 42-летний мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток и помещен в специальный приемник для административно-арестованных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048541-astanchanin-spravil-nuzhdu-na-balkone-podezda-popalsya-na-kameru-i-byl-nakazan/

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