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Пропавшего шымкентца нашли спустя два года

Опубликовано:

Родственники пропавшего шымкентца
Родные шымкентца. Кадр из видео: polisia.kz

В 2021 году в Шымкенте пропал 34-летний мужчина - он вышел из дома и не вернулся. Родственники обратились в полицию. Молодого человека нашли лишь спустя два года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, сообщение о пропавшем без вести 34-летнем жителе Шымкента поступило в Абайское РУП в 2021 году.

По словам родственников, мужчина вышел из дома и не вернулся. На установление его местонахождения были задействованы сотрудники отдела криминальной полиции.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители проверили все места, где мог находиться пропавший, а также направили ориентировки коллегам в соседние регионы.

В результате проделанной работы мужчину нашли в Алматы на одном из строительных объектов, где он работал по найму.

Оперативники доставили его в Шымкент и воссоединили с родными. В свою очередь, пожилые родители и сестра выразили искреннюю признательность полицейским за неравнодушие к чужой беде.

"Брат вышел из дома 20 октября два года назад и пропал. За помощью мы обратились в управление полиции Абайского района. Благодаря полицейским брат найден живым и здоровым. Спасибо вам большое! Благополучия вашим семьям и успехов на службе", – поблагодарила сестра найденного мужчины.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048470-propavshego-shymkenttsa-nashli-spustya-dva-goda/

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