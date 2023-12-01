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"Собственную мать боится": аким об истощенном шестилетнем ребенке в Алматинской области

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Маленький мальчик за столом
Мальчик. Иллюстративное фото: Elizabethsalleebauer / Getty Images

Аким Алматинской области сегодня на брифинге в СЦК высказался о ситуации с шестилетним мальчиком, найденным истощенным из-за голодания, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты рассказали, что на днях в Илийском районе области был найден шестилетний мальчик, находившийся в крайнем истощении из-за голодания. Они поинтересовались, следит ли Марат Султангазиев за ситуацией и каково состояние мальчика.

"За ситуацией следим. В первые три года он развивался как нормальный ребенок. Впоследствии его развитие остановилось. Сегодня он находится на лечении. Работу ведем", – сказал аким Алматинской области.

По его словам, условия жизни у этого ребенка были очень плохие.

"Дома беспорядок, запахи, много кошек. Мама за ребенком не следила. Он не только посторонних людей, собственную мать боится. Такое состояние. Сейчас работы врачи и психологи проводят", – резюмировал Султангазиев.

Отметим, что шестилетнего ребенка, который был найден в истощенном состоянии в Алматинской области, экстренно госпитализировали в больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". Из-за своего состояния он не мог разговаривать и ходить, рассказали в прокуратуре.

Его родители привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Их хотят ограничить в родительских правах.

Согласно части 2 статьи 127 КоАП, неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершенное повторно после наложения административного взыскания, влечет:

  • штраф 15 МРП (51,7 тыс. тенге);
  • либо административный арест до 5 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048372-sobstvennuyu-mat-boitsya-akim-ob-istoschennom-shestiletnem-rebenke-v-almatinskoy-oblasti/

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