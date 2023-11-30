Уникального гибрида лисы и собаки вырастила семья из Усть-Каменогорска (видео)

Случаи скрещивания лисы и собаки ранее были описаны только в литературе. Но семья в Усть-Каменогорске вырастила такого лисособа по кличке Лис, сообщает YK-news.kz.

Лис - уникальный гибрид лисы и собаки. О наличии такого необычного питомца в областном центре рассказали редакции издания биологи Олег и Ирина Логиновы, потому как сами заинтересовались необычным зверем.

"Первый хозяин Лиса - охотник из села Тройницкое. Он привел домой лису, которая вскоре принесла потомство. Одного лисенка-девочку вырастили в вольере с песиком. Охотник не планировал их скрещивать - так вышло, что у лисицы и собаки получилась семья: родились щенки. Вообще, случаи скрещивания этих животных описаны лишь в литературе", - рассказывает Ирина Логинова.

В итоге Лиса сельчанин отдал родственникам из Усть-Каменогорска.

Ирина Логинова отмечает, что Лис похож на лису не только внешне, но и повадки у него - этого дикого животного. Как оказалось, Лис хорошо ловит мышей. Кроме того, он не лает, как обычные собаки, а издает звуки, напоминающие скуление.

"Лисособ сочетает в себе преданность собаки и хитрость лисы. Это актуально для выведения новых пород. Также этот гибрид очень умный, и такие животные, если их научиться разводить, могут оказать хорошую помощь спецслужбам", - считает биолог.

Теперь в планах у биологов провести исследование и доказать, что это, действительно, лисособ. Семья биологов нашла зарубежные компании, кто может сделать дорогостоящий анализ бесплатно, потому что в Казахстане не найдена предоставляющая такие услуги компания.

Была предложена помощь от коллег из Чехии, но и туда, чтобы отправить образцы, нужны немалые средства. Пока весь вопрос упирается в деньги.