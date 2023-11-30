Жителей одного из городов Казахстана попросили воздержаться от прогулок на улице

Жителей Усть-Каменогорска просят воздержаться от прогулок - город накрыла плотная пелена из смога и дыма. Неблагоприятные метеоусловия продержатся несколько дней, передает сайт телеканала КТК.

Жители областного центра ВКО нередко жалуются на грязный воздух. Вчера город в очередной раз накрыла плотная пелена. Спасатели предупредили горожан о неблагоприятных метеоусловиях и призвали по возможности оставаться дома.

"Да, дышать совсем невозможно. Как выходишь на улицу, только вдохнул – сразу запах серы. Ну то есть вот я знаю, как сера пахнет. Не говоря уже там про автомобильные выбросы",

"Я как бы сильно не реагирую на это. Но люди, жалобы… Друзья, знакомые, коллеги – все в больницах сидят, с ребятишками. Ужас что творится", - сетуют горожане.

Как сообщает телеканал, плотная пелена возникает над городом в безветренную погоду. Жителей об этом предупреждают заранее и просят по возможности воздержаться от уличных прогулок.

Синоптики добавляют, что ситуацию в этот раз усугубил густой туман. В воздухе также зафиксировано превышение вредных веществ. Но опасными для жизни их назвать нельзя.

Специалисты просят немного потерпеть – по их прогнозам, через пару дней все придет в норму.

"Это ежегодно такое бывает в осенне-весенний период: вследствие высокой влажности наблюдается туман, дымка, что характерно для отопительного периода времени. Поступающие вредные вещества образуют смог в это время. И с туманом они как бы… люди думают, что это у нас как бы газ, что мы травимся", - заявил и. о. руководителя департамента экологии по ВКО Мамай Бутабаев.

Источник: КТК