Метель, туман и гололед: жителей Астаны и ряда регионов предупредили о непогоде

На большей части Казахстана завтра, 30 ноября, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Астане 30 ноября ожидается гололед.

В Карагандинской области, области Ұлытау также возможен гололед, местами ожидается ветер порывами до 18 м/с.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют ветер порывами 15-20 м/с.

В Алматинской области, по данным синоптиков, ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами возможен туман и ветер порывами 15-20 м/с.

В Алматы завтра метеорологи прогнозируют туман.

Туман также ожидается и в Актюбинской области.

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют гололед, низовую метель, туман, а также ветер до 15-20 м/с.

В Костанайской области местами прогнозируют дождь и снег, на западе, севере области возможны сильные осадки. На большей части области ожидается гололед, на западе, севере области – туман, на севере, востоке возможна метель. Также в области ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, местами возможен туман, а также ветер порывами 15-20 м/с.

В области Абай прогнозируют туман и сильный ветер, местами порывами до 25 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в горных и предгорных районах области возможен туман. Также синоптики обещают сильный ветер.

В Павлодарской области завтра синоптики обещают туман, гололед, ветер порывами 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер западный порывы до 15-20, ночью временами – до 25 м/с.