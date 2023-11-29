Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Метель, туман и гололед: жителей Астаны и ряда регионов предупредили о непогоде

Опубликовано:

Туман в городе
Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На большей части Казахстана завтра, 30 ноября, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Астане 30 ноября ожидается гололед.

В Карагандинской области, области Ұлытау также возможен гололед, местами ожидается ветер порывами до 18 м/с.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют ветер порывами 15-20 м/с.

В Алматинской области, по данным синоптиков, ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами возможен туман и ветер порывами 15-20 м/с.

В Алматы завтра метеорологи прогнозируют туман.

Туман также ожидается и в Актюбинской области.

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют гололед, низовую метель, туман, а также ветер до 15-20 м/с.

В Костанайской области местами прогнозируют дождь и снег, на западе, севере области возможны сильные осадки. На большей части области ожидается гололед, на западе, севере области – туман, на севере, востоке возможна метель. Также в области ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, местами возможен туман, а также ветер порывами 15-20 м/с.

В области Абай прогнозируют туман и сильный ветер, местами порывами до 25 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в горных и предгорных районах области возможен туман. Также синоптики обещают сильный ветер.

В Павлодарской области завтра синоптики обещают туман, гололед, ветер порывами 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер западный порывы до 15-20, ночью временами – до 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048285-metel-tuman-i-gololed-zhiteley-astany-i-ryada-regionov-predupredili-o-nepogode/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.