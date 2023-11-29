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Лошадь на заднем сидении авто перевозили на востоке Казахстана (видео)

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Лошадь
Лошадь. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Восточно-Казахстанской области мужчина в багажнике своего авто перевозил живую лошадь. В отношении водителя составили протокол, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в официальном Телеграм-канале МВД, патрульные для проверки остановили авто 44-летнего местного жителя. При осмотре автомобиля они обнаружили на заднем сидении живую лошадь, которую мужчина перевозил без соответствующих документов, а также нарушая правила перевозки.

"В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 406 КоАП РК. Для принятия законного решения собранный материал направлен в Тарбагатайскую районную ветеринарно-территориальную инспекцию", - сообщили стражи порядка.

Отметим, что согласно статье 406 КоАП РК, нарушение законодательства РК в области ветеринарии влечет штраф на физических лиц штраф в размере 20 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048283-loshad-na-zadnem-sidenii-avto-perevozili-na-vostoke-kazahstana-video/

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