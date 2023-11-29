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Школьник пропал в Актобе

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Антон Иов
Антон Иов. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Днем 27 ноября ученик 8 класса Антон Иов вышел из дома в Актобе и не вернулся. Сейчас школьника разыскивают полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, ученик 8 класса Антон Иов 2008 года рождения 27 ноября в 15.00 вышел из дома и не вернулся.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые.

Был одет в шапку черного цвета, куртку коричневого цвета, брюки темно-синего цвета, рюкзак черного цвета.

К поискам привлечены полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

"Всех, кто владеет информацией, просим звонить по телефону 102 или 8 771 785 10 58", - призвали стражи порядка.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048161-shkolnik-propal-v-aktobe/

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