Школьник пропал в Актобе
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Днем 27 ноября ученик 8 класса Антон Иов вышел из дома в Актобе и не вернулся. Сейчас школьника разыскивают полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, ученик 8 класса Антон Иов 2008 года рождения 27 ноября в 15.00 вышел из дома и не вернулся.
Приметы: худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые.
Был одет в шапку черного цвета, куртку коричневого цвета, брюки темно-синего цвета, рюкзак черного цвета.
К поискам привлечены полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.
"Всех, кто владеет информацией, просим звонить по телефону 102 или 8 771 785 10 58", - призвали стражи порядка.
На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048161-shkolnik-propal-v-aktobe/