Школьник пропал в Актобе

Днем 27 ноября ученик 8 класса Антон Иов вышел из дома в Актобе и не вернулся. Сейчас школьника разыскивают полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, ученик 8 класса Антон Иов 2008 года рождения 27 ноября в 15.00 вышел из дома и не вернулся.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые.

Был одет в шапку черного цвета, куртку коричневого цвета, брюки темно-синего цвета, рюкзак черного цвета.

К поискам привлечены полицейские, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

"Всех, кто владеет информацией, просим звонить по телефону 102 или 8 771 785 10 58", - призвали стражи порядка.

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: