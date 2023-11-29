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30 лет независимости Казахстана

Дополнительные поезда запустят в Казахстане на декабрьские праздники

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Пассажиры поезда
Пассажиры. Иллюстративное фото: АО "НК "КТЖ"

В предстоящие праздники из-за повышенного спроса пассажиров в Казахстане запустят дополнительные поезда в нескольких направлениях, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

Как сообщили в пресс-службе компании, дополнительные рейсы будут курсировать по следующим направлениям:

  • №201/202 "Нур-Султан 1 - Шымкент": 3 рейса из Астаны - 15, 29 декабря и 1 января, из Шымкента - 16, 30 декабря и 2 января;
  • №203/204 "Нур-Султан "Нурлы жол" - Алматы-2": 5 рейсов из Астаны - 15, 28, 29 декабря и 1, 2 января 2024 года, из Алматы - 16, 29, 30 декабря и 2, 3 января;
  • электричка №7510/7509 "Астана - Павлодар": из столицы - 15, 29, 30 декабря, в обратном направлении - 18 декабря и 2 января.

Составы будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов.

"При наличии технической возможности по направлениям с высоким спросом к пассажирским поездам будут добавляться дополнительные вагоны", - добавили в компании.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать в декабре этого года. В этом году День Независимости выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Соответственно, отдыхать казахстанцы будут три дня подряд - 16, 17 и 18 декабря.

Официальный календарь праздников на 2024 год еще не опубликован, однако обычно в Казахстане отдыхают 1 и 2 января, а 3 января - рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048152-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-v-kazahstane-na-dekabrskie-prazdniki/

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