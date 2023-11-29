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Решетки на окнах рассорили жильцов печально известного дома в Актобе (видео)

Опубликовано:

ЖК "Актобе Ажары"
ЖК "Актобе Ажары". Иллюстративное фото: aktobe-azhary.kz

Скандал разгорелся между жителями печально известного жилого комплекса в Актобе - домоуправление установило решетки на окнах, но жильцы против, передает сайт телеканала КТК.

Три двадцатипятиэтажки в центре Актобе давно снискали в городе дурную славу: они часто привлекают самоубийц, которые прыгают с верхних балконов - только в этом году было пять таких случаев.

Чтобы остановить это, управляющие решили установить на верхних этажах металлические решетки. Однако, когда жильцам выставили счет за проделанную работу, они заявили, что не согласны с таким решением.

"Она списала с кассы на установку решеток 850 тысяч. А это 13 тысяч с каждой квартиры. Я ее умоляла на собрании: "Не ставьте решетки!" У нас есть глобальные проблемы в доме. У нас лифт не ходит. У нас теплообменника нет. Мы зимой, скорее всего, останемся без отопления. А они почему-то занимаются красивым оформлением дома", - пожаловалась жительница дома Анна Карташова.

Собственники квартир рассказывают, что у дома и без оконных решеток много проблем. К примеру, из 4 лифтов в здании работает лишь один - и тот на собственные деньги отремонтировал один из жителей.

Помимо этого, жители ЖК заявили, что решетки нужно было ставить за счет бюджетных средств. Поскольку, по их мнению, проблема суицидов - общегородская.

К слову, решетки на окнах не понравились и пожарным: при эвакуации в случае ЧП могут возникнуть проблемы. Поэтому они тоже требуют снять конструкции, грозя штрафом.

"Мы дали уже рекомендацию председателю КСК, что это противозаконно, то есть необходимо демонтировать металлические решетки. В настоящее время рассматривается вопрос о проведении плановой проверки. Будет предупреждение. Если в течение года опять повторится, то уже будут штрафные санкции", - сообщил глава отдела ЧС района Астана УЧС Актобе Данарбек Имангазин.

Источник: КТК

Правила пожарной безопасности в многоквартирных домах

На официальном сайте МЧС РК указано, что собственникам квартир и руководителям жилищно-эксплуатационных организаций следует помнить, что при несоблюдении, грубом нарушении требований пожарной безопасности многоквартирные, особенно высотные жилые здания, могут стать губительной ловушкой, заполненной ядовитым дымом.

Чаще всего причинами пожаров и быстрого распространения огня становятся незаконные перепланировки, установленные перегородки и короба вентиляции, нарушающие пожарную безопасность.

Руководство, мастера жилищно-эксплуатационных организаций должны следить за состоянием нежилых помещений, противопожарных преград, инженерных сетей, входящих в фонд площадей общего пользования (от подъездов до чердаков, подвалов), заключать договоры на проведение своевременного технического обслуживания систем сигнализаций о пожаре, дымоудаления, внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения.

Собственники, арендаторы жилых, офисных, торговых помещений должны неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, напоминают спасатели.

В подъезде многоквартирного дома запрещается:

  • хранить как горючие, так и негорючие материалы, вещества, ведь это загромождает пути эвакуации;
  • устраивать в лифтовых холлах, на площадках лестниц, вокруг неэксплуатируемых стволов мусоропроводов кладовые, делать несанкционированную перепланировку внутри квартир, в местах общего пользования, в том числе устанавливая металлические решетки для ограничения доступа;
  • загромождать, заваривать люки аварийных путей, выходов на лоджиях высотных жилых зданий.
  • использовать поврежденную электропроводку;
  • оставлять без надзора бытовые нагревательные агрегаты, газовое отопительное оборудование;
  • пользоваться для очистки загрязнений ЛВЖ, горючими жидкостями, так как это может привести к пожару;
  • рисковать своей жизнью, спасая имущество;
  • заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
  • тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
  • прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048102-reshetki-na-okna-rassorili-zhiltsov-pechalno-izvestnogo-doma-v-aktobe-video/

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