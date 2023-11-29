Мужчину наказали за непристойное поведение в медцентре в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области административный суд оштрафовал мужчину, который нецензурно выражался и вел себя непристойно в медцентре, передает издание YK-news.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу Специализированного суда по административным правонарушениям Усть-Каменогорска, инцидент произошел в амбулаторном центре в Усть-Каменогорске.

"Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников учреждения, приставал к ним и вел себя непристойно", - рассказали в суде.

В итоге его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 80-1 Административного кодекса РК - горожанина оштрафовали на 72 450 тенге.