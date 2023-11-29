Мужчину наказали за непристойное поведение в медцентре в Усть-Каменогорске

В Восточно-Казахстанской области административный суд оштрафовал мужчину, который нецензурно выражался и вел себя непристойно в медцентре, передает издание YK-news.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу Специализированного суда по административным правонарушениям Усть-Каменогорска, инцидент произошел в амбулаторном центре в Усть-Каменогорске.

"Мужчина выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников учреждения, приставал к ним и вел себя непристойно", - рассказали в суде.

В итоге его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 80-1 Административного кодекса РК - горожанина оштрафовали на 72 450 тенге.

Напомним, ранее в Павлодарской области мужчина обматерил врача, из-за чего оказался в суде. За нецензурную брань мужчину привлекли к адмответственности по факту неуважения к медицинскому работнику при исполнении им своих должностных обязанностей.

Отметим, согласно части 2 статьи 820-1 КоАП РК, проявление неуважения к медицинским и (или) фармацевтическим работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов (знаков) и предметов, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, непристойном поведении, оскорбительном приставании, влечет штраф на физлиц в размере 30 МРП (103 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.