Неизвестная болезнь убивает скот в Актюбинской области

Скот гибнет от неизвестной болезни в Актюбинской области - зафиксированы девять случаев падежа. Специалисты пытаются разобраться в случившимся, передает МИА "Казинформ".

Информацию о гибели скота подтвердили корреспондентам в управлении ветеринарии Актюбинской области.

Все случаи произошли в одном крестьянском хозяйстве в Токмансайском сельском округе с 22 по 27 ноября.

"Ветеринарными специалистами был поставлен предварительный диагноз - отравление. Для постановки точного диагноза было проведено вскрытие павших животных. На сегодняшний день ждем результаты областной ветеринарной лаборатории", - заявили в ведомстве.

Погибших животных отвезли на местный скотомогильник - туши сожгли, также была проведена дезинфекция.

Кроме того в Алгинский район из республиканского запаса была выделена вакцина против эмфизематозного карбункула 38 000 доз вакцины, добавили в управлении.

Напомним, не так давно массовый падеж скота случился в ЗКО.

Как рассказали животноводы Бурлинского района журналистам, за последние недели по неизвестным причинам здесь умерли десятки коров. Сначала животные начинали хромать, потом на их коже появлялись уплотнения, а потом они просто падали замертво. Сами фермеры считают, что причина падежа скота в недавней вакцинации.