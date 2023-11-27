Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Неизвестная болезнь убивает скот в Актюбинской области

Опубликовано:

Коровы
Коровы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Скот гибнет от неизвестной болезни в Актюбинской области - зафиксированы девять случаев падежа. Специалисты пытаются разобраться в случившемся, передает МИА "Казинформ".

Информацию о гибели скота подтвердили корреспондентам в управлении ветеринарии Актюбинской области.

Все случаи произошли в одном крестьянском хозяйстве в Токмансайском сельском округе с 22 по 27 ноября.

"Ветеринарными специалистами был поставлен предварительный диагноз - отравление. Для постановки точного диагноза было проведено вскрытие павших животных. На сегодняшний день ждем результаты областной ветеринарной лаборатории", - заявили в ведомстве.

Погибших животных отвезли на местный скотомогильник - туши сожгли, также была проведена дезинфекция.

Кроме того в Алгинский район из республиканского запаса была выделена вакцина против эмфизематозного карбункула 38 000 доз вакцины, добавили в управлении.

Напомним, не так давно массовый падеж скота случился в ЗКО.

Как рассказали животноводы Бурлинского района журналистам, за последние недели по неизвестным причинам здесь умерли десятки коров. Сначала животные начинали хромать, потом на их коже появлялись уплотнения, а потом они просто падали замертво. Сами фермеры считают, что причина падежа скота в недавней вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2047870-neizvestnaya-bolezn-ubivaet-skot-v-aktyubinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.